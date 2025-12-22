Građani se sutra okupljaju ispred zadarskog zatvora u znak podrške Filipu Zavadlavu

U utorak se u Zadru, ispred zatvora koji se nalazi na adresi Zore dalmatinske 1, održava mirni skup podrške Filipu Zavadlavu.

Organizatorica skupa je samohrana majka iz Osijeka.

Razgovarali smo sa Zoranom Burićem, otkrio nam je zbog čega se ovaj skup organizira.

"Želimo pomoći Filipu koliko možemo jer je on žrtva sistema i porodice. Ne borimo se protiv ničega, riječ je o mirnom okupljanju, a jedini cilj nam je saznati uzrok cijeloj ovoj nesreći. Četiri čovjeka su nastradala. Trojica su izgubila svoj život, ali i Filip je izgubio svoj život.

Nema politike, ni ideologije, ovo je stvar savjesti i empatije. Narod mu zaista daje podršku.

Okupljanje je mirno i dostojanstveno, a cilj mu je dati glas zabrinutim građanima i ukazati na ozbiljna pitanja u vezi sudskog postupanja i ljudskih prava jer šutnja postaje sudjelovanje. Javnost ima pravo znati", kaže nam Burić.

Kaže da je postupak koji se vodio na sudu ostavio mnogo neizgovorenih stvari.

"Tražimo preispitivanje, a ne linč. Nitko ne tvrdi da je tragedija laka niti jednostavna. Mi ne sudimo, samo tražimo, naše građansko pravo je da pitamo što se dogodilo. Nemamo nikakve veze sa sudom i sudstvom, ovo je samo izraz građanske zabrinutosti. Sud mora biti neovisan, to nam je jasno, ali društvo mora biti budno. Transparentnost jača povjerenje u pravosuđe.

Ljudi imaju razumijevanja za Filipa zbog njegovog djetinjstva - ni policija, ni sudstvo ni socijalna služba nisu odradili posao za koji su plaćeni, službe jednostavno nisu dobro odreagirale. Od ovog skupa ne očekujemo čudo, ali želimo da se pitanja čuju i da se ovakvi slučajevi u budućnosti vode sa više pažnje", kaže nam Burić.

Kaže nam da potpora dolazi iz cijele Hrvatske, ali i iz drugih zemalja.

"Veže nas empatija prema tom nesretniku", kaže nam za kraj Burić.

Okupljanje je predviđeno za 12 sati.