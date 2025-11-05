Veznjak Hajduka danas je u centru pažnje: Obitelj Kalik ima razloga za slavlje

Danas nogometaš Anthony Kalik, poznat po borbenom duhu i neumornom zalaganju na terenu, slavi 28. rođendan.

Rođen 5. studenoga 1997. u St Leonardsu, Australija, Kalik ima duboke hrvatske korijene – otac mu je iz Blata, a majka iz Vele Luke na otoku Korčuli. Iako australski državljanin, često ga se doživljava kao domaćeg igrača kad nastupa u Hrvatskoj, zahvaljujući svojoj predanosti i srcu koje ulaže u svaki nastup.

Poznat po borbenom stilu igre, Kalik na terenu daje sve od sebe, a privatno slavi i ljubav i životne pobjede. Navijači i pratitelji s nestrpljenjem iščekuju fotografije i detalje iz obiteljskog slavlja, koji će zasigurno biti emotivan i vesel.

Sretan rođendan i čestitke za brak Anthonyju Kaliku. Danas je dan za slavlje!