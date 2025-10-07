Iris Livaja objavila fotografije s vjenčanja Ivone Glavaš i Anthonyja Kalika

Iris Livaja, supruga nogometaša Marka Livaje, podijelila je na svom Instagram profilu nekoliko trenutaka s vjenčanja Ivone Glavaš i Anthonyja Kalika, koje je okupilo brojna poznata lica.

Na snimkama koje je objavila može se vidjeti prekrasna mladenka u elegantnoj bijeloj haljini s visokim prorezom, dok je mladoženja zablistao u klasičnom crnom odijelu. Iris je za ovu prigodu odabrala zavodljivu crnu satensku haljinu s tankim naramenicama i detaljem bijele čipke, uz koju je iskombinirala srebrnu torbicu i valove u kosi.

Iris je tijekom večeri objavila i crno-bijelu fotografiju sa suprugom Markom Livajom, te dodala crveno srce. Par je, kao i uvijek, izgledao skladno i nasmijano.

Anthony Kalik, nogometaš Hajduka, nije propustio priliku za zajedničko fotografiranje sa svojim suigračima, pa su se na društvenim mrežama pojavile i fotografije na kojima pozira s hajdukovcima koji su prisustvovali svečanosti.