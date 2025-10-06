Hajdukovac Anthony Kalik oženio modnu dizajnericu Ivonu Glavaš: "Najvažniji dan izvan terena"

Nogometaš Hajduka, 27-godišnji Anthony Kalik, danas je uplovio u bračnu luku sa svojom dugogodišnjom izabranicom, modnom dizajnericom Ivonom Glavaš, u Župi Presvetog Srca Isusovog u Splitu. Par je vjenčao tamošnji župnik don Ivan Terze, a intimna ceremonija okupila je najbliže članove obitelji i kumove.

Romantično “da” uoči derbi ritma sezone

Kalik i Ivona, koja je vlasnica i osnivačica brenda Anovi, izrekli su sudbonosno “da” u ponedjeljak prijepodne, u terminu između dvije Hajdukove utakmice. Netipičan datum izabrali su zbog Kalikovih sportskih obveza — dan ranije momčad s Poljuda slavila je u gostima kod Vukovara 1991, a ofenzivni veznjak je odigrao posljednjih devet minuta susreta.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nakon mise, mladenci i uzvanici nastavili su slavlje u hotel Park, jednoj od najpoznatijih splitskih lokacija za vjenčanja. Za dobru atmosferu zadužen je glazbenik Milan Terze, poznat po splitskom temperamentu i ljubavi prema domaćim klasicima.

Veza koja je započela u tajnosti, a otkrila ju Iris Livaja

Veza Kalika i Glavaš postala je poznata početkom 2024. godine, iako su se šuškanja pojavila i ranije. Zanimljivo, njihov ljubavni status otkrila je Iris Livaja, supruga Marke Livaje, koja ih je snimila na dočeku Nove godine. Uz video je dodala emotikon srca i opis “Pričaš bez veze”, što je odmah izazvalo lavinu komentara — i potvrdu da je novi splitski par u opticaju.

Da je riječ o ozbiljnoj vezi, pokazalo se u studenom prošle godine, kada je Ivona proslavila deset godina postojanja svog brenda Anovi modnom revijom u Hrvatskom narodnom kazalištu Split. Među uzvanicima je tada bio i Kalik, koji nije skrivao ponos zbog njezina uspjeha.

Australski Hrvat s korijenima na Korčuli

Anthony Kalik rođen je 5. studenoga 1997. u St Leonardsu u Australiji, ali njegovi korijeni čvrsto su vezani uz Blato i Velu Luku. Nogometom se počeo baviti u Australiji, gdje je nosio dres Central Coast Marinersa, a potom je nastupao i za Sydney United te Rudeš. U Hrvatsku se trajno preselio prije nekoliko godina, igrajući za Goricu, dok od 2022. brani boje Hajduka.

U bijelom dresu Kalik se profilirao kao pouzdan veznjak i važan dio sustava splitskog prvoligaša. Navijači ga cijene zbog profesionalnog pristupa i skromnosti izvan terena — osobina koje, čini se, dijeli i sa svojom novopečenom suprugom.

Modni svijet i nogometno srce

Ivona Glavaš poznata je dizajnerica čiji brend Anovi nosi prepoznatljiv potpis — spoj minimalizma, elegancije i mediteranskog šarma. U Splitu je omiljena zbog autentičnosti i profesionalnosti, a modni znalci često ističu da je upravo ona simbol nove generacije hrvatskog dizajna.

Na današnjem vjenčanju zasjala je u kreaciji iz vlastite radionice, dok je Kalik, u elegantnom svijetlom odijelu, potvrdio da i nogometaši znaju biti modno besprijekorni.

Mladenci su odlučili svoj poseban dan provesti u gradu u kojem su se upoznali, gradu koji spaja njihov svijet — nogometni i kreativni. Uz blagoslov u crkvi i slavlje u srcu Splita, Kalik i Glavaš započeli su novo poglavlje u svom životu.

Kako se neslužbeno doznaje, nakon reprezentativne stanke planiraju kraće putovanje, prije nego što se Kalik vrati treninzima uoči nastavka prvenstva.