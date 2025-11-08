Veselo je bilo u svlačionici Hajduka. Pogledajte kako su Bijeli proslavili pobjedu nad Osijekom

Igrači Hajduka slavili su danas na Poljudu protiv Osijeka u utakmici 13. kola i tako učvrstili svoju poziciju na tablici. Hajduk je i dalje prvi sa četiri boda prednosti pred Dinamom koji ima utakmicu manje.
Golove su za Hajduk zabili Krovinović i Šego.
Pogledajte kako su Bijeli proslavili pobjedu u svlačionici.
Pogledajte ovu objavu na Instagramu.
HAJDUK – OSIJEK 2-0: Krovinović i Šego osigurali nova tri boda Hajduku, Livaja se vratio na travnjak
TRENER GARCIA: Da bismo se nadmetnuli, moramo jako dobro igrati i ispravljati greške
Tablice omogućuje Sofascore
Moja reakcija na članak je...
0
0
0
0
0
0
0