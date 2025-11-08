Veselo je bilo u svlačionici Hajduka. Pogledajte kako su Bijeli proslavili pobjedu nad Osijekom

Igrači Hajduka slavili su danas na Poljudu protiv Osijeka u utakmici 13. kola i tako učvrstili svoju poziciju na tablici. Hajduk je i dalje prvi sa četiri boda prednosti pred Dinamom koji ima utakmicu manje.

Golove su za Hajduk zabili Krovinović i Šego.

Pogledajte kako su Bijeli proslavili pobjedu u svlačionici.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli HNK Hajduk Split (@hnkhajduk)