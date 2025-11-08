TRENER GARCIA: Da bismo se nadmetnuli, moramo jako dobro igrati i ispravljati greške

Hajduk je danas s početkom od 17:45 igrao protiv Osijeka na Poljudu utakmicu 13. kola SuperSport HNL, a konačni je rezultat otišao u korist Hajduka, 2:0 zahvaljujući golu Krovinovića iz 5. minute i Šege iz 94. minute.

Nakon utakmice na pitanja novinara odgovarao je trener Hajduka, Gonzalo Garcia.

Koji je razlog kasnih izmjena?

- Imali smo kontrolu u igri, nisu pucali, mi smo dobro radili. Zato nisam ništa htio mijenjati, nije bilo potrebno. I to je dio procesa, drugi će krenuti od početka drugi put.

Probudili ste Šegu i Pukštasa?

- Mislim da rade dobro i ekipa je odlična. Puki ima bolju kontrolu i snagu, jako sam sretan.

Sutra igraju Dinamo i Istra, hoćete li navijati za svoju Istru?

- Da, ali to me pitate svaki put. Ide nam u korist da Dinamo izgubi, ali nema to veze ako mi ne radimo dobro, ako i mi gubimo i slično. Da bismo se nadmetnuli, moramo jako dobro igrati i ispravljati greške. To je najbitnije, moramo graditi igru, držati se plana.

Sada imate gotovo 11 standardnih prvotimaca?

- Da, malo se promijenilo, primjerice Pajaziti, Bamba je bio odličan, a sada je malo pao. Najvažnije je imati momke koji imaju pobjednički mentalitet, moramo ići na pobjedu svaku utakmicu.

Obrambena je linija bila dobra, igrači su jako mladi?

- Ne želim ih dizati u nebesa kako ne bi pali, ali to su jako dobri igrači koji jako rade tijekom tjedna i daju sve od sebe. Daje im se dobra podrška, disciplinirani su i dobro rade.

Je li Osijek bio loš ili je Hajduk bio dobar?

- Mislim da su jako dobra momčad, ali stvarali su nam nekoliko problema. Zabili smo na kraju, napadali smo i pokušali smo biti dominantniji. Mislim da smo dobro kontrolirali loptu, ali to bih i poboljšao. Prvih 20 minuta bilo je dobro, a potom smo malo pali.

Riječ-dvije o publici?

- Puno je ljudi došlo na utakmicu, žele vidjeti pobjednički Hajduk, nije slučajno ovo. Moramo držati ovaj ritam, ne mogu reći da ćemo moći 100 %, ali dajemo sve od sebe.

Hodak i Mlačić igraju kao da imaju 100 utakmica?

- To su pametni i disciplinirani momci, jako dobro rade i dobri su. Međusobno si olakšavaju posao. Mislim da je ovo Hodakov debi na Poljudu, nije to lako, ali međusobno se podržavaju. Zajedno se bore, a cijela će kvaliteta rasti ekipno.

Slijedi teško gostovanje na Rujevici?

- Očekujem tešku utakmicu, rastu kao momčad. Pripremit ćemo se što bolje možemo, bit će teško, ali dat ćemo sve od sebe. Znamo da nemamo mnogo vremena, ali očekujem što bolju momčad.

Što kažete o Siguru kao veznjaku?

- On nije visok igrač, ali volim tu njegovu kompletnost. Hodak bi to mogao pokriti. Može pokriti dosta pozicija, ali igra jako dobro, ima dobar periferni vid, zadovoljan sam njegovim nastupima.