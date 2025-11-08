HAJDUK – OSIJEK 2-0: Krovinović i Šego osigurali nova tri boda Hajduku, Livaja se vratio na travnjak

Hajduk je danas s početkom od 17:45 igrao protiv Osijeka na Poljudu utakmicu 13. kola SuperSport HNL, a konačni je rezultat otišao u korist Hajduka, 2:0 zahvaljujući golu Krovinovića iz 5. minute i Šegi iz 94. minute.

Glavni je sudac utakmice Patrik Pavlešić iz Duge Rese, pomagat će mu Ivan Mihalj iz Velike Gorice i Filip Krznarić iz Velike Gorice, a četvrti je sudac Ivan Vukančić iz Benkovca. VAR je sudac Mario Zebec iz Cestice, a asistent VAR suca Dario Kolarević iz Zagreba.

Uoči samog početka susreta umjesto minute šutnje, Poljud je pljeskom ispratio preminule članove i navijače koji su preminuli u 2025. godini, a Torcida je potom priredila koreografiju preko Sjevera na kojoj je pisalo: „OD OSNUTKA DO SADA – TORCIDA AVANGARDA!“ popraćenu poznatim simbolima.

Prvi je zaprijetio Osijek u trećoj minuti kada je Čolina poslao dugu loptu, a Jelenić je glavom pucao preko gola. Hajduk je poveo u petoj minuti: lopta je stigla do Pukštasa koji je povukao, zatim dodao do Almene, a on ubacio u kazneni prostor, Krovinović je bio najbrži i iz prve poslao loptu u mrežu za 1:0. Tri je minute kasnije Omerović šutirao iz daljine, no Pukštas je pretrpio faul. U 10. je minuti Ivušić izišao s gola, no igra je zaustavljena zbog prekršaja nad Jelenićem. Potom je šutirao Rebić nakon prodora, ali ravno u Maleničine ruke. U 12. je minuti Šego pokušao stići do lopte, no Malenica je izbio u aut. U 14. je minuti Torcida podignula poruku: „HRVATSKA VEĆ VIDJE SVAKOJAKIH ČUDA, AL' NE NAĐE ŠTRIKA ZA TOLIKO JUDA“, a potom poruku „NOVINARI CRVI“.

U 17. je minuti pokušao Jakupović nakon dugog slobodnjaka, ali nije konkretnije zaprijetio. Minutu potom Almena je pokušao proći driblingom kroz sredinu, ali nije uspio. Potom je Hrgović ubacio do kaznenog prostora, no Pukštas je nije uspio najbolje zahvatiti glavom. U 20. je minuti Krovinović ponovno pucao iz daljine, Malenica je to lako ukrotio. Osam je minuta potom Shopov zamijenio Petrusenka. U 29. je minuti Hrgović prošao po lijevoj strani, ali nije najbolje zahvatio loptu prilikom ubačaja.

U 30. je minuti Čolina ponovno poslao dugu loptu u kazneni prostor, ali ravno u ruke Ivušića. U 36. je minuti Jelenić pokupio Rebića, no prošao je bez opomene, a Hajdukov je krilni napadač ostao ležati. Nakon kratke pauze za osvježenje pridignuo se i nastavio s igrom. Tri minute potom Babec je zaboravio u kojem je sportu pa je krenuo u hrvanje sa Sigurom, no nije dobio karton. Hajduk je potom imao korner, Pukštas je glavom pucao pored gola. U 41. je minuti Jurišić prošao lijevom stranom, ali Krovinović je otklonio opasnost. Četiri minute kasnije požutio je Jurišić nakon starta nad Hodakom.

U prvoj minuti dvominutne nadoknade Krovinović je izveo slobodni udarac, a lopta je naposljetku završila u korneru, očistili su gosti. Osim toga, nije bilo većih prilika do kraja poluvremena.

Drugo je poluvrijeme započelo bez izmjena u sastavu. U 49. je minuti Rebić pokušao s ruba kaznenog prostora nakon kornera, otišlo je izvan okvira gola.

U 60. je minuti Šego pucao iskosa nakon sjajnog dodavanja Pukštasa, Malenica je odbio u korner nakon kojeg se nije razvila veća opasnost po gol gostiju. Minutu potom požutio je Rebić. Potom je u 66. minuti Jurišić dobio drugi žuti, odnosno isključujući crveni karton prekršaja nad Almenom. U 67. su minuti Bijeli imali nekoliko driblinga u 16 metara, ali lopta nije pronašla put do gola. Minutu zatim gosti su imali slobodni udarac koji je otišao u gol-aut. U 69. se minuti Pukštas krasno riješio svojih čuvara, pucao i izborio korner nakon kojeg se izrodio novi s druge strane. I tog je izveo Šego, ali gosti su se ponovno obranili. U 71. je minuti Pukštas pucao nakon driblinga, izvan okvira gola. U istoj je minuti zaprijetio Šego, izborio je korner. U 74. je minuti Osijek napravio dvostruku izmjenu, iz igre su izišli Shopov i Omerović, a zamijenili su ih Cvijanović i Matković, a žuti je karton dobio Jakupović.

U 75. je minuti Torcida priredila bakljadu, dimna se zavjesa razvila preko Poljuda, a igra je bila zaustavljena na četiri minute, što su igrači iskoristili kao kratku pauzu. U 82. je minuti Šarlija pogodio Čolinu u ruku, domaćini su tražili penal, no nije dosuđen. Tri su minute kasnije Livaja i Bamba zamijenili Almenu i Rebića, a Livaja je pobrao ovacije Poljuda nakon što se vratio nakon ozljede. Mijenjali su i domaći u 87. minuti, Mikolčića je zamijenio Bukvić, a Jakupovića Barić. Dvije je minute potom Bamba bio loše postavljen nakon niskog ubačaja Šege.

U prvoj je minuti sedmominutne sudačke nadoknade Pajaziti zamijenio strijelca Krovinovića. U trećoj je minuti nadoknade Bamba previše vagao i dodao Livaji koji je izborio korner. Izveo ga je Šego, a nakon flipera u kaznenom prostoru, lopta je došla do Šege koji je zatresao mrežu Osijeka za 2:0. Bijeli su nakon toga imali slobodni udarac koji nije konkretnije zaprijetio. U sedmoj je minuti nadoknade Pajaziti pucao i izborio novi korner, ali nakon kratkog izvođenja, sviran je kraj utakmice. To je ujedno bila posljednja prilika utakmice.

HAJDUK: Ivušić - Hodak, Šarlija, Mlačić, Hrgović - Sigur, Krovinović - Almena, Pukštas, Rebić - Šego

Klupa: Lučić, Silić, Gonzalez, Pajaziti, Hugo, Kalik, Livaja, Raçi, Melnjak, Bamba, Karačić, Durdov

OSIJEK: Malenica - Guedes, Jelenić, Mkrtchyan, Jurišić - Petrusenko, Babec - Čolina, Mikolčić, Omerović - Jakupović

Klupa: Curcija, Shopov, Mersinaj, Farkaš, Živković, Hasić, Matković, Bukvić, Peček, Barić, Kolarik, Cvijanović