KAOS U NOVALJI Župan u središtu incidenta: Letjela pepeljara, intervenirali policija i Hitna

U noći na 24. travnja u Novalji na otoku Pagu došlo je do incidenta u kojem su, prema pisanju 24sata, sudjelovali ličko-senjski župan Ernest Petry iz HDZ-a i njegova prijateljica.

Incident se dogodio u još neotvorenom restoranu, u kasnonoćnim satima. Prema navodima novinara 24sata Hajrudina Merdanovića i Luke Safundžića, verbalna svađa na terasi prerasla je u fizički obračun, tijekom kojeg je žena prema županu bacila pepeljaru i druge predmete koji su joj se našli pri ruci.

Pozvani policija i Hitna pomoć

Prema neslužbenim informacijama koje prenosi 24sata, nakon incidenta žena je pozvala policiju, a na mjesto događaja izašla je i Hitna pomoć. Navodno je županu izmjereno više od jednog promila alkohola u krvi, dok je ženi izmjereno više od dva promila.

Ličko-senjska policija potvrdila je da se događaj zbio, ali nije navodila identitet uključenih osoba. Iz policije su potvrdili da je jedna osoba, zbog stupnja alkoholiziranosti, zadržana u policijskoj postaji do otrježnjenja. Prema neslužbenim informacijama, riječ je o ženi koja je sudjelovala u incidentu.

Petry se nije pojavio na otvorenju policijske postaje

Prema pisanju 24sata, incident se dogodio noć uoči otvorenja nove zgrade Policijske postaje u Novalji, zbog čega je Petry i stigao na Pag.

Na otvorenju se, međutim, nije pojavio.

Za sada nije poznato hoće li policija protiv sudionika incidenta podnijeti prijave, kao ni je li netko od uključenih zatražio daljnju liječničku pomoć.