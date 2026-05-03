Close Menu

Hakerski napad na Hrvatski rukometni savez: "Nismo u mogućnosti pokazati rezultate i detaljne statistike"

Iz Saveza su uputili i ispriku korisnicima

Stranice Hrvatskog rukometnog saveza (HRS) tijekom nedjelje poslijepodne i večeri bile su nedostupne zbog hakerskog napada, potvrdili su iz Saveza.

Kako navode u službenoj objavi, zbog tehničkih poteškoća uzrokovanih napadom trenutno nije moguće prikazivati rezultate i detaljne statistike rukometnih utakmica odigranih tijekom dana.

“Server Hrvatskog rukometnog saveza cijelo je poslijepodne i večer pod hakerskim napadom”, poručili su iz HRS-a, dodajući kako njihova tehnička služba intenzivno radi na otklanjanju problema i normalizaciji rada mrežnih stranica.

Iz Saveza su uputili i ispriku korisnicima te zamolili za razumijevanje dok se poteškoće ne otklone. Za sada nije poznato koliko će trajati sanacija sustava niti jesu li podaci kompromitirani.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
1
Nice
0
What?
0
Laž
1
Sad
0
Mad
0