Hakerski napad na Hrvatski rukometni savez: "Nismo u mogućnosti pokazati rezultate i detaljne statistike"

Stranice Hrvatskog rukometnog saveza (HRS) tijekom nedjelje poslijepodne i večeri bile su nedostupne zbog hakerskog napada, potvrdili su iz Saveza.

Kako navode u službenoj objavi, zbog tehničkih poteškoća uzrokovanih napadom trenutno nije moguće prikazivati rezultate i detaljne statistike rukometnih utakmica odigranih tijekom dana.

“Server Hrvatskog rukometnog saveza cijelo je poslijepodne i večer pod hakerskim napadom”, poručili su iz HRS-a, dodajući kako njihova tehnička služba intenzivno radi na otklanjanju problema i normalizaciji rada mrežnih stranica.

Iz Saveza su uputili i ispriku korisnicima te zamolili za razumijevanje dok se poteškoće ne otklone. Za sada nije poznato koliko će trajati sanacija sustava niti jesu li podaci kompromitirani.