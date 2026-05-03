Šokantni rezultati: I nakon pranja ovo voće i povrće ostaje puno pesticida

Kako bi pomogli potrošačima i dali im točne i precizne informacije, nerofitna organizacija Environmental Working Group objavila je rezultate istraživanja provdenog na čak 54.000 uzorka. Voće i povrće testirano je na pesticide koji sadrže PFAS – kemikalije koje se vrlo sporo razgrađuju i mogu se zadržavati u okolišu, vodi i hrani.

Naime, rezultati su izvedeni nakon pranja, odnosno ovo je lista voća i povrća u kojima su pronađeni ostaci pesticida nakon pranja, prenosi Nacional.

Špinat je povrće bogato hranjivim tvarima, što ga čini osnovnom namirnicama za zdravu prehranu. No, također ima više ostataka pesticida od bilo kojeg drugog voća ili povrća – tri četvrtine neorganskih ili konvencionalnih uzoraka kontaminirano je neurotoksičnim insekticidom permetrinom, čija je upotreba na prehrambenim usjevima zabranjena u Europi, a dozvoljena u Americi.

Špinat

Kelj, lisnati kupus i gorušica

Jagode

Grožđe

Nektarine

Breskve

Trešnje

Jabuke

Kupine

Kruške

Krumpir

Borovnice

Mahune

Slatke i ljute paprika

Također, napravljen je popis voća i povrća kod kojih uopće nije bilo tragova pesticida ili ih je bilo zanemarivo malo.

Ananas

Kukuruz (svježi i smrznuti)

Avokado

Papaja

Luk

Grašak (smrznuti)

Šparoge

Kupus

Cvjetača

Lubenica

Mango

Banane

Mrkva

Gljive

Kivi

No nemojte brinuti, ono što treba posebno naglasiti je da sve ove namirnice ne treba nikako izbjegavati jer su benefiti i koristi puno veći od potencijalnog rizika od pesticida.

Posebno se odnosi na špinat, koji je bogat folatima, odnosno vitaminom B9, koji prozvodi crvene krvne stanice.

Savjeti kako smanjiti unos pesticida:

-Ako se radi o voću s korom, ogulite koru

-Kod listanog povrća kao što su kelj, kupus, zelena salata obavezno bacite prve listovfe

-Povrće kao mrkva obavezno ogulite, nije dovoljno samo je isprati

-Jedite raznoliko voće i povrće kako biste izbjegli iste pesticide