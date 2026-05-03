Požar vozila u radionici u Solinu, dvije intervencije u Splitu

Na području Splitsko-dalmatinske županije protekla 24 sata obilježila je relativno mirna situacija za vatrogasne snage, uz tek nekoliko intervencija na području Splita i jedan ozbiljniji događaj u Solinu.

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra, u razdoblju od 2. svibnja u 6 sati do 3. svibnja u 6 sati, Javna vatrogasna postrojba Grada Splita intervenirala je dva puta. U 19:20 sati vatrogasci su izašli na Put žnjana, gdje su otvarali stan, dok su nešto kasnije, u 20:11 sati, obavili izvid u Getaldićevoj ulici nakon dojave o napuklom stablu.

Dobrovoljna vatrogasna društva s područja grada Splita u ovom razdoblju nisu imala zabilježenih intervencija.

Najznačajniji događaj zabilježen je u Solinu, gdje je u 11:27 sati došlo do požara vozila unutar radionice. Na teren su izašli vatrogasci DVD-a Solin s jednim vozilom i tri vatrogasca, dok im je u intervenciji asistirao i DVD Vranjic s jednim vozilom i tri vatrogasca. Požar je uspješno stavljen pod kontrolu, a dodatne okolnosti događaja zasad nisu poznate.

Unatoč pojedinačnim intervencijama, protekli dan može se ocijeniti kao relativno miran za vatrogasce u županiji, bez većih požara otvorenog prostora ili složenijih tehničkih intervencija.