Skandal u NL Jug: Utakmica prekinuta nakon napada na suca, stigla policija

Susret 26. kola NL Jug između domaćih Vodica i Neretvanaca prekinut je nakon prvog poluvremena pri rezultatu 0:0, nakon incidenta usmjerenog prema glavnom sucu.

Prema dostupnim informacijama, došlo je do fizičkog ili verbalnog napada na službenu osobu utakmice, zbog čega je sudac odlučio prekinuti susret. Na stadion Račice ubrzo je stigla policija, a utakmica nije nastavljena, piše Ploče.com.

Odluka o daljnjim koracima sada je u nadležnosti disciplinske komisije, koja će razmotriti sve okolnosti događaja i donijeti konačnu odluku o ishodu susreta i eventualnim sankcijama.