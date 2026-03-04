Veliki preokret na suđenju najozloglašenijem višestrukom ubojici u Hrvatskoj

Na Županijskom sudu u Varaždinu u srijedu, 4. ožujka, počelo je suđenje Srđanu Mlađanu, sisačkom monstrumu i jednom od najozloglašenijih višestrukih ubojica iz vremena moderne Hrvatske.
Suđenje se odvija uz iznimno jake mjere osiguranja. Mlađan je u sudnicu doveden s lancima na rukama i nogama povezanima oko struka, a zgradu u kojoj se odvija ročište osiguravali su pripadnici interventne policije s dugim cijevima.
Na početku suđenja Mlađan se okupljenim novinarima obratio riječima: "Prestanite biti apologeti, prestanite plašiti javnost Hrvatske sa mnom!", javio je reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić koji prati suđenje.
Ne osjeća se krivim
Na početku rasprave sutkinja je Mlađana pitala razumije li optužnicu i osjeća li se krivim, na što je potvrdio da razumije, no da je optužnica puna nelogičnosti. Ne osjeća se krivim. "S gnušanjem odbacujem optužbe, jedino sam kriminalno loš pisac, a ako je to kažnjivo, onda bi pola novinara u zatvoru sa mnom jelo grah."
Njegov odvjetnik ranije je potvrdio da će se Mlađanova obrana temeljiti na osporavanju tzv. liste za odstrel, za koju njegov zatvorski cimer i glavni svjedok na suđenju Željko Bijelić tvrdi da ju je sastavio Mlađan s uputama da on sve s liste otme i ubije.
Sutkinja prihvatila Mlađanov prijedlog
Iako je suđenje otvoreno za javnost, tužiteljstvo je zatražilo da se ono tijekom ispitivanja svjedoka isključi, no Mlađan je danas zatražio da ono bude u potpunosti otvoreno za javnost te da se kao svjedok pozove novinar Andrija Jarak i da se na suđenju prikaže sav materijal snimljen za njegovu emisiju, objavljen i neobjavljen, piše Dnevnik.hr.
Sutkinja je djelomično prihvatila Mlađanov zahtjev te će dio ispitivanja svjedoka ipak biti otvoren za javnost, a sudu se mora dostaviti i sav objavljeni i neobjavljeni matijerijal za emisiju "Dosje Jarak". Nije odlučeno hoće li Andrija Jarak biti pozvan na svjedočenje.
Rasprava se nastavlja 31. ožujka.
Video sa suđenja možete pogledati OVDJE.