Zavadlavu stižu ljubavna pisma, Srđan Mlađan se oženio u zatvoru: Zašto se žene zaljubljuju u serijske ubojice?

Filip Zavadlav posljednjih dana povratio je "staru slavu" koju je među dijelom populacije stekao nakon što je u siječnju 2020. godine u Splitu ubio trojicu ljudi. Zavadlava je u središte interesa ponovno lansirala stranica Dnevna doza robijaša gdje se okupljaju njegovi "obožavatelji", ali i obožavateljice.
Dok dio populacije u Zavadlavu vidi pravednika koji bi trebao što prije izaći iz zatvora zbog identiteta svojih žrtava, postoje oni koji ga "vole" i bez posebnog ideološkog razloga. Zavadlav, kako je to potvrdio njegov odvjetnik u dokumentarnom filmu Zavadlav koji je snimio RTL, stalno dobiva ljubavna pisma od djevojaka i žena koje ga nikada nisu upoznale.
Nije Zavadlav ni prvi ni zadnji ubojica kojemu je zločin donio neku vrstu slave. Psihologija odavno poznaje ovaj fenomen, a neke serijske ubojice imaju uzbudljiv ljubavni život čak i kada su na 40-godišnjoj robiji.
Što se događa? Opet je počelo ludilo oko Filipa Zavadlava, pojavile se glasine da ga je Milanović pomilovao
Najgori hrvatski ubojica Srđan Mlađan je oženio curu koja mu je slala ljubavna pisma
Srđan Mlađan, najpoznatiji ubojica u povijesti Hrvatske, već 23 godine u zatvoru dobiva ljubavna pisma. Slala mu ih je i Elija Molnar, 20-godišnja djevojka koja mu je 2019. godine postala supruga. Vjenčali su se u zatvoru u Lepoglavi i to je bio njihov prvi susret.
No, brak je brzo pukao. Mlađanov kum i cimer u zatvoru ispričao je u dokumentarnoj seriji Dosje Jarak da je Srđan Mlađan planirao ubojstvo svoje supruge i još nekih osoba.
Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinustoga je nedavno nakon provedene istrage podiglo novu optužnicu protiv 44-godišnjeg Mlađana zbog više kaznenih djela poticanja na teško ubojstvo, poticanja na protupravno oduzimanje slobode i poticanja na neovlašteni pristup. Za ta kaznena djela, bude li optužnica potvrđena, a on osuđen, prijeti mu najmanje još deset godina zatvora. Kaznu je, inače, trebao izdržavati do 2027. godine.
Najokrutniji ubojica na Balkanu napisao knjigu, pa oženio svoju urednicu - u zatvoru
I Edib Buljubašić, kojeg mnogi zovu najokrutnijim balkanskim ubojicom, oženio se u zatvoru. On je tijekom robije u Zenici napisao knjigu "Zašto sam ubio oca", a uredila mu ju je Mensura Sivac. Između njih dvoje se, kako je on jednom prilikom rekao, rodila ljubav i oženio ju je.
Neki bosanskohercegovački mediji pisali su o tome da se Mensura bori za bolji tretman prema Buljubašiću u zatvoru i da se često žali na to kako tretiraju nju.
Nije poznato traje li još brak Buljubašića, osuđenog na 50 godina zatvora, i žene koja mu je uredila knjigu o njegovim ubojstvima.
Sindrom Bonnie i Clyde
Sindrom koji se često pripisuje ženama koje se zaljubljuju u okrutne serijske ubojice naziva se sindromom Bonnie i Clyde.
Sindrom Bonnie and Clyde je neformalan naziv za hibistrofiliju, seksualnu privlačnost prema osobama koje su počinile zločine. Naziv je dobio po zloglasnom kriminalnom paru Bonnie Parker i Clyde Barrow iz 1930-ih, čija je romantična veza s kriminalnim aktivnostima dovela do stvaranja mita o "romantičnim banditima".
No, to je puno složenije od puke privlačnosti.
Psihijatar Urlić: Sve to potpada pod stockholmski sindrom
Poznati splitski psihijatar Ivo Urlić kaže da sva takva i slična ponašanja pripadaju stockholmskom sindromu.
"Kad govorimo o ženama koje se zaljubljuju u serijske ubojice, u pozadini je uvijek jedan stari, arhetipski obrazac – dio onoga što nazivamo stockholmskim sindromom. To je zapravo odgovor na agresivnu akciju koja traje, situaciju u kojoj žrtva i agresor dijele prostor, vrijeme, pa čak i sudbinu. U takvoj dinamici počinju se vidjeti, prepoznavati, i – na paradoksalan način – razumjeti.
Taj je fenomen prvi put opisan 1973. godine, nakon poznate pljačke u Stockholmu. Pljačkaši tada nisu bili osobito grubi. Taoci su ih, naprotiv, počeli doživljavati kao ljude s kojima dijele neku zajedničku situaciju. Razvili su prema njima pozitivne osjećaje, a agresori su im, s druge strane, pokazivali zahvalnost. Neki od taoca čak su kasnije svjedočili u njihovu korist. Psihološki gledano, radilo se o polaganom procesu identifikacije – žrtve su se počele poistovjećivati sa snagom i moći onih koji su ih držali pod kontrolom.
Upravo tada, nakon te situacije, sintagma stockholmski sindrom zaživjela je kao oznaka za jedan kompleksan i neočekivan psihološki mehanizam.
No, taj obrazac nije ograničen na taj slučaj – on se proteže kroz cijeli spektar odnosa između žrtve i agresora. Neke žene koje se zaljubljuju u ubojice, silovatelje ili kriminalce nisu tek senzacionalistička pojava. To su osobe koje na dubokoj razini fascinira moć onih koji uzimaju zakon u svoje ruke, koji tumače moral i pravdu na svoj način i postaju antiheroji. Oni djeluju protiv ustaljenih normi i protiv autoriteta države, a upravo to – ta prividna sloboda, prkos i snaga – može biti magnetski privlačno onima koje se osjećaju nemoćno, izgubljeno, bez identiteta", kaže Urlić.
"Vide ih kao zaštitnike"
Profesor Urlić napominje da se često javlja fantazija da se u serijskom ubojici krije - zaštitnik.
"U njihovim fantazijama, oni su zaštitnici, oni koji preuzimaju kontrolu, koji odlučuju. Takve žene razvijaju simpatiju, čak i nježnost, prema onima koji bi ih objektivno mogli uništiti. U mašti ih vide kao muškarce čiji je zagrljaj strašan, ali i spasonosan.
Ništa, naravno, ne nastaje iz ničega. U podlozi toga stoji duboka kriza identiteta, potreba da se uđe u sjenu nekog moćnika, da se bude uz onoga tko zna što želi – pa makar to bilo destruktivno. Te žene, na neki način, ostaju permanentne žrtve, živi spomenici vlastite nade. I nadaju se da će nasilni jednom ipak doći k sebi, da će ponovno pokazati ono svoje “lijepo lice”, ono koje ih je na početku zavelo", zaključuje.
Forenzičar: "One žele biti "ta" koja je promijenila serijskog ubojicu"
Forenzičar Tonći Prodan objašnjava da žene u takvim slučajevima imaju i sindrom skrbnika, odnosno fantaziju da su kadre "preobratiti ubojicu".
"Kod žena koje se zaljubljuju u ubojice, zločince ili nasilnike, gotovo se uvijek vidi jedan romantičan pristup. One u njima ne vide samo počinitelja – vide čovjeka koji je skrenuo, ali kojeg se, vjeruju, može popraviti. Uvjerene su da su baš one te koje mogu probiti njegov oklop, dotaknuti ono dobro u njemu, povezati se s njim na razini koju nitko drugi ne može dosegnuti.
To nije obična zaljubljenost, to je fantazija o spasenju. U korijenu toga često leži potreba za sigurnošću – ali iskrivljena, devijantna potreba za sigurnošću. Taj muškarac, koliko god bio opasan, djeluje moćno. On ulijeva osjećaj zaštite, iako je zapravo izvor prijetnje
Neke od tih žena nesvjesno ulaze u kultni odnos prema takvim muškarcima. One ih počinju doživljavati kao simbole – kao figure prkosa, kao pobunjenike protiv poretka, kao one koji se usude napraviti ono što one nikada ne bi. U njihovim očima, oni su antiromantični junaci, ali i muškarci koji, upravo kroz tu destrukciju, pokazuju moć", zaključuje Prodan.