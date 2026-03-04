Srđan Mlađan pred sudom: Traži da Jarak svjedoči i da suđenje bude javno

Srđan Mlađan, koji je smatran najopasnijim zatvorenikom u Hrvatskoj, danas je izašao pred sud u Varaždinu. Trenutno služi 29 godina zatvora, koji mu istječu u svibnju 2027. godine.

Novo suđenje pokrenuto je zbog optužnice potvrđene krajem prošle godine, u kojoj ga se tereti za poticanje na teško ubojstvo, protupravno oduzimanje slobode i neovlašten pristup računalnim sustavima. Mogao bi biti osuđen na novu zatvorsku kaznu.

Kako javljaju reporteri Jutarnjeg lista, na sud je iz lepoglavske kaznionice, gdje služi kaznu zbog ranijih stravičnih zločina, stigao u pratnji petorice policajaca s dugim cijevima.

Na pitanje sutkinje Županijskog suda u Varaždinu, Vanje Petrović, je li razumio optužnicu i kako se o njoj izjašnjava, Mlađan je prvo odgovorio: “Ne razumijem”. Potom je to filozofskim terminima u nekoliko rečenica elaborirao. Sutkinja ga je upozorila da će sve to imati priliku reći u svojem iskazu, koji je rekao da će dati na kraju postupka, a ne na ovom ročištu. Mlađan je potom odgovorio da optužnicu “razumije, ali je puna nelogičnosti zamaskirana sofizmima”.

Tražio je da se Andriju Jarka pozove kao svjedoka, sa kompletnim snimljenim materijalom, misleći na integralnu verziju koja uključuje i materijal koji je objavljen, kao i onaj koji nije.

Tužiteljstvo je zatim tražilo da dio rasprave u kojem se pojavljuju neki svjedoci bude zatvoreno za javnost, dok Mlađan žestoko inzistira da cijelo suđenje bude otvoreno za javnost, kako se ne bi "stvorio dojam da se nešto skriva ili izvlači iz konteksta, a što onda ne bi išlo u prilog njegovoj obrani".

- Kao da se nešto skriva od javnosti, a i skriva se - kazao je Mlađan.

Mlađanu su djelomice izašli u susret i dio svjedočenja koji je tužiteljica tražila da bude u zatvorenoj sudnici, bit će otvoren za novinare, dok će tek manji dio suđenja, zbog zaštite privatnosti i sekundarne viktimizacije, biti zatvoren za javnost, piše Jutarnji list.

Prihvaćen je i prijedlog da se mora dostaviti integralna verzija "Dosjea Jarak", uključujući objavljeni i neobjavljeni materijal. Tijekom postupka će biti odlučeno hoće li Andrija Jarak biti pozvan na svjedočenje.

Rasprava se za danas prekida, a sljedeća će se održati 31. ožujka u 9 sati. Zakazane su i zatvorene rasprave 13., 14. i 21. travnja, koje će se održati bez prisutnosti javnosti. Na njima će svjedočiti Željko Bijelić i Ivica Marković.

Odvjetnik Srđana Mlađana naknadno je izjavio da imaju "neke adute u rukavu u obrani".