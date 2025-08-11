Velika vrućina i vatrena buktinja. Iznemogli vatrogasci između Sumpetra i Jesenica na malom odmoru...

Nakon teške noćne borbe s vatrenom stihijom, situacija na terenu polako se stabilizira. Slavko Tucaković, glavni vatrogasni zapovjednik, rekao nam je najnovije informacije o požaru koji je izbio u u noći s nedjelje na ponedjeljak te istaknuo hrabrost i predanost vatrogasaca u gašenju požara i zaštiti domova.

"Situacija je zasad prilično dobra, ima samo nešto izdimljavanja i nema više širenja požara. Nadljudskim naporima vatrogasci su požar, koji je izbio noćas u 2:26 sati, uspjeli odmaknuti od kuća. Nije bilo potrebe za organiziranom evakuacijom, jedino je šest osoba premješteno na sigurnije mjesto. Trenutno je na terenu 133 vatrogasca s 44 vozila, kao i dva airtraktora koji se pune na Braču i pomažu u sanaciji požarišta", rekao nam je Slavko Tucaković.

Podsjetimo, u noći s nedjelje na ponedjeljak oko 02:26 sati vatrogasci su zaprimili dojavu o požaru iznad Sumpetra i Jesenica točnije kod naselja Staro Selo.

Zbog velikog požara koji je izbio u noći s nedjelje na ponedjeljak kod Krila Jesenice, autobusna linija koja je prethodno prometovala do Omiša sada je preusmjerena do i iz Mutograsa.

Bivši SDP-ov ministar poduzetništva i obrta Gordan Maras zatekao se nedaleko od požara koji je noćas izbio kod Jesenica, istočno od Splita.

Splitska policija izvijestila je da je od 6:15 sati zatvorena je državna cesta D8 na dionici od Mutograsa do Omiša zbog velikog požara iznad Sumpetra i Jesenica. Policija na terenu preusmjerava promet i pruža potporu vatrogascima.

Umorni vatrogasci na malom predahu

Dalmacija Danas snimila je fotografiju umornih vatrogasaca koji su gotovo cijelu noć gasili požar koji je buknuo oko tri sata iza ponoći.

Uhvaćeni su u odmoru nakon što satima gase požar...