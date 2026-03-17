Velika rasprava o novom ravnatelju na Marjanu. Zlodre: "Jednom će vas biti sram na način kako je bivši ravnatelj postupao prema vlasnicima zemljišta"

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita, tijekom rasprave o imenovanju novog ravnatelja Javne ustanove Park-šuma Marjan Jakše Božanića, raspravljalo se i o odnosu prema vlasnicima zemljišta na Marjanu te o ulozi bivšeg ravnatelja Marka Pejnovića.

Vijećnik stranke DOMiNO Aris Zlodre u svom je izlaganju kritizirao dosadašnji odnos prema vlasnicima na Marjanu, poručivši kako će se neki zbog toga jednom sramiti.

"Jednom će vas biti sram na način kako je Marko Pejnović postupao prema vlasnicima zemljišta na Marjanu. Na Marjanu se brani da obrađuju svoje zemlju, zabranjuje im se da vodu dovedu do svoje zemlje. Ja bi volio da vlasnici dobiju koju minutu da nešto kažu po tom pitanju. Ljudima, Splićanima starosjediocima se ne daje za pravo da obrađuju svoju zemlju", kazao je Zlodre.

Na Zlodrine tvrdnje nadovezao se i nezavisni vijećnik s liste Centar Bojan Ivošević, koji je stao u obranu bivšeg ravnatelja Marka Pejnovića, istaknuvši da je njegov prioritet bio zaštita Marjana.

"Čovjek, bivši ravnatelj je štitio Marjan. Marko Pejnović je bivši ravnatelj koji je svim srcem štitio Marjan. Ako je nešto rekao u nekoj komunikaciji, to nije tema, on je štitio Marjan. Božaniću fali kičme, obraza i ponosa i integriteta da se suprotstavi novoj vlasti", kazao je Ivošević.