Marinić o Marjanu: "Gotovo da nema stabla koje nema ličinke potkornjaka"

Srđan Marinić, nezavisni vijećnik s liste Centra u Gradskom vijeću Grada Splita, tijekom rasprave o sanaciji Park-šume Marjan upozorio je na nelogičnosti u podacima o drvnoj masi te poručio kako je nužno utvrditi stvarno stanje na terenu kroz reviziju Programa gospodarenja.

Govoreći pred vijećem, Marinić je istaknuo da su se tijekom sanacije pojavile okolnosti koje se ranije nisu mogle predvidjeti. "Nastupile su okolnosti za koje nitko nije mogao znati. Kada se 2021. godine radio Program gospodarenja na Marjanu, napisano je da je u šumi 20 tisuća kubika drvne mase, a tijekom sanacije izneseno je 13 tisuća. Sada je ostalo 14 tisuća. Nešto već tada nije bilo uredno — vidite, ne može 20 minus 13 biti jednako 14", rekao je Marinić.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Revizijom do stvarnog stanja šume

Dodao je kako se tek sada otvara mogućnost da se kroz stručnu reviziju dođe do preciznih podataka o stvarnom stanju šume. "Prosječna količina drvne mase po stablu dvostruko je veća i tek sada imamo priliku to utvrditi. Kroz reviziju Programa gospodarenja trebamo točno utvrditi stvarno stanje. Dosta je prepisivanja iz ranijih godina. Sada je prilika da dođemo do točnih podataka i da se krene s gospodarenjem prema pravilima struke, zapravo onako kako treba. Nadam se da ćemo iskoristiti tu priliku", poručio je.

Marinić je pritom posebno naglasio kako je sada trenutak da se prestane s praksom oslanjanja na stare i netočne podatke te da se konačno napravi kvalitetna i stručna procjena stanja na Marjanu. Prema njegovim riječima, upravo bi revizija Programa gospodarenja trebala biti temelj za buduće odluke o upravljanju Park-šumom Marjan.

Marinić se osvrnuo i na zdravstveno stanje stabala na Marjanu, upozorivši na raširenu prisutnost potkornjaka.

"Gotovo da nema stabla koje nema ličinke potkornjaka, a to će sigurno potvrditi i stručnjaci", kazao je.