Marinić o novom ravnatelju Park-šume Marjan: "Izgubio je moje povjerenje"

Srđan Marinić, nezavisni vijećnik s liste Centra u Gradskom vijeću Grada Splita, tijekom rasprave o sanaciji Park-šume Marjan upozorio je na nelogičnosti u podacima o drvnoj masi te poručio kako je nužno kroz reviziju Programa gospodarenja utvrditi stvarno stanje na terenu.

"Nastupile su okolnosti za koje nitko nije mogao znati. Kada se 2021. godine radio Program gospodarenja na Marjanu, napisano je da je u šumi 20 tisuća kubika drvne mase, a tijekom sanacije izneseno je 13 tisuća. Sada je ostalo 14 tisuća. Nešto već tada nije bilo uredno — vidite, ne može 20 minus 13 biti jednako 14", rekao je Marinić.

Dodao je kako je sada prilika da se konačno dođe do točnih podataka i da se gospodarenje Marjanom počne voditi prema pravilima struke, bez oslanjanja na stare procjene i prepisivanje iz ranijih godina. Ujedno je upozorio i na zdravstveno stanje šume.

"Gotovo da nema stabla koje nema ličinke potkornjaka", kazao je.

Na izboru ravnatelja opet je Marinić imao glavnu riječ. Kazao je kako je na odlasku bivšeg čelnika Marka Pejnovića podržao Jakšu Božanića kao privremenog ravnatelja, no da je svojim radom u proteklih šest mjeseci izgubio njegovo povjerenje.

Pozvao je na rušenje svih nelegalnih objekata te je prozvao novo vodstvo jer planiraju zapošljavanje motritelja i još djelatnika.

Podsjetimo, sve se događalo tijekom Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja Javne ustanove za upravljanje Park-šumom Marjan i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području grada Splita Izlagač je bio Branimir Jukić, predsjednik Upravnog vijeća JU Park-šume Marjan, a predložen je Jakša Božanić kao ravnatelj.