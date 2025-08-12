Vatrena stihija kod Jesenica podigla brojne vatrogasce na noge

Tijekom proteklog dana i noći zabilježeno je više požara otvorenog prostora na području Splitsko-dalmatinske županije, a vatrogasne snage imale su pune ruke posla u borbi s vatrom.

Veliki požar kod Jesenica

Najveći požar zabilježen je kod mjesta Jesenice, gdje je u ponedjeljak u 2:20 sati dojavljeno izbijanje požara u borovoj šumi i makiji. Požar je zahvatio oko 250 hektara površine, a na terenu je angažirano čak 50 vatrogasnih vozila i oko 150 vatrogasaca. U pomoć su stigle i zračne snage – četiri kanadera CL i dva Air Tractora. Tijekom noći na požarištu je ostalo dežurati 33 vozila i 94 vatrogasca kako bi spriječili ponovno aktiviranje vatre.

Požar u Trilju zahvatio bale sijena i električne instalacije

U 12:11 sati dojavljeno je o požaru u Trilju, gdje je vatra zahvatila oko 400 bala sijena. Izgorjela su i tri električna stupa, priključak za građevinski stroj (utovarivač), 50 metara ograde i električnog pastira. Zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca DVD-a Trilj, konjušnica je obranjena, a konji nisu ozlijeđeni. U gašenju su sudjelovala tri vozila i deset vatrogasaca, a požar je stavljen pod nadzor u 13:30 sati.

Manji požar u Prološcu Donjem

Još jedan požar zabilježen je u Prološcu Donjem u 11:50 sati, gdje je izgorjelo oko 5000 četvornih metara trave i šikare te oko 200 čokota loze. Na teren je izašla Javna vatrogasna postrojba Imotski s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Požar je lokaliziran i pogašen do 13:10 sati.

Vatrogasci i dalje ostaju na oprezu zbog visokih temperatura i suhog vremena, a građane se poziva na dodatni oprez kako bi se spriječilo izbijanje novih požara.