Ups, što se dogodilo? Garcia na presici počeo psovati

Hajduk je upisao uvjerljivu pobjedu od 0:3 protiv Istre na stadionu Aldo Drosina u Puli u susretu 10. kola SuperSport HNL-a. Ovim trijumfom Splićani su se bodovno izjednačili s Dinamom, koji je i dalje vodeći zahvaljujući boljoj gol-razlici. Dvostruki strijelac za Hajduk bio je Michele Šego, dok se među strijelce upisao i mladi Iker Almena. Osim što su došli do važna tri boda, Splićani su prekinuli i sjajan niz Istre od čak 16 domaćih utakmica bez poraza, koji je trajao još od studenoga prošle godine.

Utakmicu je na konferenciji za medije komentirao trener Hajduka Gonzalo Garcia. U jednom trenutku je iznenadio novinare i počeo psovati.

"Uvijek kažem da igrači koji zalužuju igrati će igrati. Svaki put kad mogu nagradim igrače koji to zasluže. Sretan sam zbog Šege. Važno je da održimo duh i prijateljstvo među igračima. Taj stav, da mogu uživati u je**noj igri. Uživati u je**nom nogometu. Je**no zašuti i radi. To je život. Volim vidjeti da su igrači sretni. Onda sam i ja sretan", rekao je Garcia i nasmijao okupljene novinare.