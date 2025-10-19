Ups, što se dogodilo? Garcia na presici počeo psovati

Hajduk je upisao uvjerljivu pobjedu od 0:3 protiv Istre na stadionu Aldo Drosina u Puli u susretu 10. kola SuperSport HNL-a. Ovim trijumfom Splićani su se bodovno izjednačili s Dinamom, koji je i dalje vodeći zahvaljujući boljoj gol-razlici. Dvostruki strijelac za Hajduk bio je Michele Šego, dok se među strijelce upisao i mladi Iker Almena. Osim što su došli do važna tri boda, Splićani su prekinuli i sjajan niz Istre od čak 16 domaćih utakmica bez poraza, koji je trajao još od studenoga prošle godine.
Istra 1961 – Hajduk 0-3: Bijeli kakve je užitak gledati, agilni i učinkoviti, uvjerljivo odnijeli pobjedu u Puli
Utakmicu je na konferenciji za medije komentirao trener Hajduka Gonzalo Garcia. U jednom trenutku je iznenadio novinare i počeo psovati.
Garcia nakon pobjede: "Nije bilo lako čuti uvrede, treba imati poštovanja"
"Uvijek kažem da igrači koji zalužuju igrati će igrati. Svaki put kad mogu nagradim igrače koji to zasluže. Sretan sam zbog Šege. Važno je da održimo duh i prijateljstvo među igračima. Taj stav, da mogu uživati u je**noj igri. Uživati u je**nom nogometu. Je**no zašuti i radi. To je život. Volim vidjeti da su igrači sretni. Onda sam i ja sretan", rekao je Garcia i nasmijao okupljene novinare.