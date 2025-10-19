Garcia nakon pobjede: "Nije bilo lako čuti uvrede, treba imati poštovanja"

Hajduk je upisao uvjerljivu pobjedu od 0:3 protiv Istre na stadionu Aldo Drosina u Puli u susretu 10. kola SuperSport HNL-a. Ovim trijumfom Splićani su se bodovno izjednačili s Dinamom, koji je i dalje vodeći zahvaljujući boljoj gol-razlici. Dvostruki strijelac za Hajduk bio je Michele Šego, dok se među strijelce upisao i mladi Iker Almena. Osim što su došli do važna tri boda, Splićani su prekinuli i sjajan niz Istre od čak 16 domaćih utakmica bez poraza, koji je trajao još od studenoga prošle godine.

Na konferenciji za medije nakon utakmice trener Hajduka Gonzalo Garcia izrazio je veliko zadovoljstvo izvedbom svoje momčadi.

„Ovo je bila prava timska pobjeda. Igrali smo s velikom strašću, držali se dogovorenog plana i pokazali karakter. Istra je kvalitetna ekipa i teško je igrati na ovom terenu, zato sam posebno ponosan na način na koji smo došli do pobjede. Najvažnije je da momčad ima svoj identitet,“ istaknuo je Garcia.

Govoreći o osobnom doživljaju povratka u Pulu, Garcia nije skrivao emocije:

„Bilo je posebno za mene i moju obitelj, koja je ovdje od petka. Nije bilo lako čuti uvrede, ali to je dio života i posla. Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, ali uvijek treba postojati poštovanje. Zahvalan sam na dvije i pol godine koje sam proveo u Istri, ali trenerski posao traži čvrst karakter.“

Na kraju se osvrnuo i na svoje igrače, posebno na dvostrukog strijelca Šegu:

„Uvijek nagrađujem one koji to zasluže. Sretan sam zbog Šege i cijele momčadi. Najvažnije je da zadržimo zajedništvo i energiju. Igrači trebaju uživati u nogometu, raditi bez izgovora i davati maksimum. Kad su oni sretni i ja sam sretan.“

