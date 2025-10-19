Garcia nakon pobjede: "Nije bilo lako čuti uvrede, treba imati poštovanja"

Hajduk je upisao uvjerljivu pobjedu od 0:3 protiv Istre na stadionu Aldo Drosina u Puli u susretu 10. kola SuperSport HNL-a. Ovim trijumfom Splićani su se bodovno izjednačili s Dinamom, koji je i dalje vodeći zahvaljujući boljoj gol-razlici. Dvostruki strijelac za Hajduk bio je Michele Šego, dok se među strijelce upisao i mladi Iker Almena. Osim što su došli do važna tri boda, Splićani su prekinuli i sjajan niz Istre od čak 16 domaćih utakmica bez poraza, koji je trajao još od studenoga prošle godine.
Istra 1961 – Hajduk 0-3: Bijeli kakve je užitak gledati, agilni i učinkoviti, uvjerljivo odnijeli pobjedu u Puli
Na konferenciji za medije nakon utakmice trener Hajduka Gonzalo Garcia izrazio je veliko zadovoljstvo izvedbom svoje momčadi.
„Ovo je bila prava timska pobjeda. Igrali smo s velikom strašću, držali se dogovorenog plana i pokazali karakter. Istra je kvalitetna ekipa i teško je igrati na ovom terenu, zato sam posebno ponosan na način na koji smo došli do pobjede. Najvažnije je da momčad ima svoj identitet,“ istaknuo je Garcia.
Govoreći o osobnom doživljaju povratka u Pulu, Garcia nije skrivao emocije:
„Bilo je posebno za mene i moju obitelj, koja je ovdje od petka. Nije bilo lako čuti uvrede, ali to je dio života i posla. Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, ali uvijek treba postojati poštovanje. Zahvalan sam na dvije i pol godine koje sam proveo u Istri, ali trenerski posao traži čvrst karakter.“
Na kraju se osvrnuo i na svoje igrače, posebno na dvostrukog strijelca Šegu:
„Uvijek nagrađujem one koji to zasluže. Sretan sam zbog Šege i cijele momčadi. Najvažnije je da zadržimo zajedništvo i energiju. Igrači trebaju uživati u nogometu, raditi bez izgovora i davati maksimum. Kad su oni sretni i ja sam sretan.“