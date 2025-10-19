Istra 1961 – Hajduk 0-3: Bijeli kakve je užitak gledati, agilni i učinkoviti, uvjerljivo odnijeli pobjedu u Puli

Nogometaši Hajduka su od 16 sati igrali protiv Istre 1961 na Aldo Drosini utakmicu 10. kola SuperSport HNL-a. Hajduk nakon devet kola ima 19 bodova, tri manje od vodećeg Dinama, koji ima i utakmicu više. Istra je na šestoj poziciji s 12 osvojenih bodova. Hajduk je u ovaj susret ušao s dvije uzastopne pobjede, dok je Istra u nizu od tri utakmice bez poraza. Utakmica je izazvala velik interes među navijačima, a uvjeti su išli u prilog svima željnima dobrog nogometa. Gonzalo Garcia 96 je utakmica vodio Istru, a uz nelijepe komentare dijela svojih bivših navijača upisao je svoj 15. susret na klupi Hajduka.

Obje su momčadi angažirano ušle u utakmicu, sa željom za nadigravanjem. U 5. je minuti Lončar pao nakon što ga je Pajaziti povukao u kaznenom prostoru, bez reakcije suca Kolarića, ali uz burne proteste domaće klupe. U 7. minuti zatresla se Istrina mreža nakon što je Almena ubacio, Krovinović zapucao, a Pukštas skrenuo loptu u mrežu, no iz zaleđa. Almenin je opasan udarac u 11. minuti blokiran. Rozić je u 14. minuti propustio dobru šansu za Istru i loše reagirao u završnici napada. Potom se Lawal sjurio po desnoj strani, ali hajdukovci su dobro reagirali na nezgodan ubačaj. Lončar je potom imao dobru ideju za ugrožavanje Ivušića, koju Rozić nije uspio popratiti.

U 22. minuti Hrgović je ubačajem s lijeve strane sjajno uposlio Almenu, koji je zabio svoj prvijenac za Hajduk i vodstvo protiv Istre.

Krovinović je u 25. minuti ciljao strijelca Hajdukova gola na drugoj vratnici, ali Almenin je pokušaj glavom ovaj put bio preslab da ugrozi Kolića. Rebić je u 34. minuti odlično gurnuo Šegu u prodor, a njegovu je izazovnu loptu Pukštas uspio stići i zaprijetiti Koliću, no otišla je malo iznad gola. I minutu poslije Rebić i Pukštas kombinirali su, ovaj put u protivničkom šesnaestercu, ali bez završnog udarca. Aktivni je Rebić u 39. minuti zaradio žuti karton.

U 42. minuti Hajduk povećava vodstvo, Rebić nastavlja sa sjajnim akcijama i okrunjuje ih asistencijom za Šegu koji je s 10 metara bez kompliciranja matirao Kolića.

Predstavnik Istre Kristijan Glavaš požutio je nakon poduže rasprave igrača oko mogućeg prekršaja Pukštasa koji je prethodio pogotku za 0:2. Uslijedio je i značajan period problema u VAR sobi tijekom provjere ove situacije, a naposljetku je pogodak potvrđen. Šego je u nadoknadi ležerno prošao Kadušića, ali nije uspio uposliti suigrače u napadu. Do kraja sučeva dodatka nije bilo opasnijih akcija pa su hajdukovci s prednošću od dva gola otišli na predah.

Na početku drugog poluvremena Robertson je kod Istre ušao umjesto Maurića, a kod Hajduka je Melnjak zamijenio Šimuna Hrgovića. U 47. minuti u redovima Hajduka požutio je Pajaziti. To je udarac za Hajduk jer Pajaziti neće moći igrati u idućem kolu protiv Gorice u Velikoj Gorici. U 51. minuti pulski Demoni istaknuli su poruku na svojoj navijačkoj tribini te je uputili bivšem treneru Istre, a sadašnjem treneru Hajduka Gonzalu Garciji. Na transparentu je pisalo: "Nije u šoldima sve". U 53. minuti Istra je imala solidnu priliku kada je Kadušić s desne strane pokušao matirati Ivušića, no bio je to slab udarac koji je vratar Hajduka izbacio u korner. Odmah iz kornera Istra je imala još jednu priliku, no neprecizan udarac glavom prema vratima Hajduka uputio je Koski.

U 55. minuti je sjajnu priliku imao Hajduk. Krovinović je s desne strane uposlio Rebića koji nije imao idealan kut za pogodak, no dobro se snašao napadač Bijelih i teškom mukom je vratar Istre otklonio opasnost. Nakon toga je loptu slabo primio Pukštas i Puljani su se uspjeli obraniti. U 57. minuti solidan udarac s 20-ak metara uputio je Pajaziti, ali je pucao ravno u Kolića koji je bez problema primio loptu. Rebić u 59. opet izvrsno ubacuje u peterac, ali nitko nije uspio ugurati loptu u mrežu. Minutu kasnije Šego je snažno opalio iskosa sa 16 metara, zamalo u gol. U 61. minuti Lončarov je udarac prošao metar iznad gola. Agada je potom zamijenio Rozića.

U 63. minuti odličan napad Istre, Lawal je glavom ubacio na peterac, ali Agada nije dobro reagirao. U 65. minuti dvostruka izmjena kod Hajduka, Bamba je zamijenio Rebića, a Raci Šarliju. Bamba je u svojoj prvoj akciji u koju ga je upregnuo Krovinović poletio po lijevoj strani, ali povratna je lopta otišla u noge domaćina.

Lawal se u 74. minuti našao nekoliko metara ispred Ivušićeva gola, ali lopta je zapela u šumi nogu. Uslijedile su izmjene, kod Istre je izišao Prevljak, a ušao Bangura. Kod Bijelih je mladog Hodaka zamijenio Sigur. Robertssonov je pokušaj bio više dobacivanje do golmana nego udarac.

U 77. minuti Hajduk dolazi do trećeg gola. Prvo je Pukštas silovito zatresao vratnicu, a Šego je bio prvi na odbijancu za veliko povećanje vodstva.

Pajazitija je u posljednjih 10-ak minuta utakmice zamijenio Guillamon, a kod domaćina je Đurić ušao umjesto Heistera. Radošević je u 86. dobro ubacio iz kuta, ali Lončar nije uspio zatresti mrežu ni za počasni pogodak. Dvije minute kasnije Lončar je izvrsno izveo slobodan udarac, no ni ovaj put nije imao sreće – lopta je odsjela na gredi. Do isteka pete minute nadoknade većih prilika nije bilo, Hajduk je s 3 pogotka uzeo puni plijen u Puli.

Iako je Istra pokušavala pružiti konkretan otpor te je i sama imala niz dobrih prilika, Hajduk je djelovao mnogo svježije, učinkovitije i smislenije te je došao do zaslužene visoke pobjede, uz izvrstan dojam i optimizam pred gostovanja koja ga čekaju.

Istra: Kolić, Kadušić, Matešić, Koski, Heister, Radošević, Lončar, Maurić, Rozić, Lawal, Prevljak.

Klupa: Paus-Kunšt, Ivanišević, Nasraoui, Robertsson, Bangura, Frederiksen, Ayuma, Đurić, Fidel, Taraba, Žgomba, Agada.

Hajduk: Ivušić, Hodak, Šarlija, Mlačić, Hrgović, Krovinović, Pajaziti, Pukštas, Almena, Šego, Rebić.

Klupa: Lučić, Silić, Gonzalez, Guillamon, Kalik, Sigur, Raci, Melnjak, Bamba, Brajković, Durdov, Skoko.