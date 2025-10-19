Hajduk vodi 0:1 u Puli! Almenin prvijenac za Bijele!

Nogometaši Hajduka danas s početkom u 16 sati igraju protiv Istre 1961 na Aldo Drosini utakmicu 10. kola SuperSport HNL-a. Hajduk nakon devet kola ima 19 bodova, tri manje od vodećeg Dinama, koji ima i utakmicu više. Istra je na šestoj poziciji s 12 osvojenih bodova. Hajduk u ovaj susret ulazi s dvije uzastopne pobjede, dok je Istra u nizu od tri utakmice bez poraza. Utakmica je izazvala velik interes među navijačima, a uvjeti su išli u prilog svima željnima dobrog nogometa. Gonzalo Garcia 96 je utakmica vodio Istru, a uz nelijepe komentare dijela svojih bivših navijača upisao je svoj 15. susret na klupi Hajduka.

Obje su momčadi angažirano ušle u utakmicu, sa željom za nadigravanjem. U 5. je minuti Lončar pao nakon što ga je Pajaziti povukao u kaznenom prostoru, bez reakcije suca Kolarića, ali uz burne proteste domaće klupe. U 7. minuti zatresla se Istrina mreža nakon što je Almena ubacio, Krovinović zapucao, a Pukštas skrenuo loptu u mrežu, no iz zaleđa. Almenin je opasan udarac u 11. minuti blokiran. Rozić je u 14. minuti propustio dobru šansu za Istru i loše reagirao u završnici napada. Potom se Lawal sjurio po desnoj strani, ali hajdukovci su dobro reagirali na nezgodan ubačaj. Lončar je potom imao dobru ideju za ugrožavanje Ivušića, koju Rozić nije uspio popratiti.

U 22. minuti Hrgović je s lijeve strane sjajno uposlio Almenu, koji je zabio svoj prvijenac za Hajduk i vodstvo protiv Istre.

Istra: Kolić, Kadušić, Matešić, Koski, Heister, Radošević, Lončar, Maurić, Rozić, Lawal, Prevljak.

Klupa: Paus-Kunšt, Ivanišević, Nasraoui, Robertsson, Bangura, Frederiksen, Ayuma, Đurić, Fidel, Taraba, Žgomba, Agada.

Hajduk: Ivušić, Hodak, Šarlija, Mlačić, Hrgović, Krovinović, Pajaziti, Pukštas, Almena, Šego, Rebić.

Klupa: Lučić, Silić, Gonzalez, Guillamon, Kalik, Sigur, Raci, Melnjak, Bamba, Brajković, Durdov, Skoko.

Utakmica je u tijeku...