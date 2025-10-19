Stigli sastavi: Ovo je Garcijinih 11, Španjolce ostavio na klupi

Nogometaši Hajduka danas s početkom u 16 sati igraju protiv Istre 1961 na Aldo Drosini utakmicu 10. kola SuperSport HNL.

Hajduk nakon devet kola ima 19 bodova, tri manje od vodećeg Dinama, koji ima i utakmicu više. Istra je na šestoj poziciji s 12 osvojenih bodova. Hajduk u ovaj susret ulazi s dvije uzastopne pobjede, dok je Istra u nizu od tri utakmice bez poraza.

Stigli su sastavi

Hajduk: Ivušić, Hodak, Šarlija, Mlačić, Hrgović, Krovinović, Pajaziti, Pukštas, Almena, Šego, Rebić.

Klupa: Lučić, Silić, Gonzalez, Guillamon, Kalik, Sigur, Raci, Melnjak, Bamba, Brajković, Durdov, Skoko.