Stigli sastavi: Ovo je Garcijinih 11, Španjolce ostavio na klupi

Nogometaši Hajduka danas s početkom u 16 sati igraju protiv Istre 1961 na Aldo Drosini utakmicu 10. kola SuperSport HNL.
Hajduk nakon devet kola ima 19 bodova, tri manje od vodećeg Dinama, koji ima i utakmicu više. Istra je na šestoj poziciji s 12 osvojenih bodova. Hajduk u ovaj susret ulazi s dvije uzastopne pobjede, dok je Istra u nizu od tri utakmice bez poraza.
Stigli su sastavi
Hajduk: Ivušić, Hodak, Šarlija, Mlačić, Hrgović, Krovinović, Pajaziti, Pukštas, Almena, Šego, Rebić.
Klupa: Lučić, Silić, Gonzalez, Guillamon, Kalik, Sigur, Raci, Melnjak, Bamba, Brajković, Durdov, Skoko.
