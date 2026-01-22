Planirali ste prošetati novom šetnicom od Duilova do Stobreča? ViK izdao ozbiljno upozorenje građanima: "Izravno ugrožavaju vlastitu sigurnost"

Iz Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split izdali su obavijest javnosti da se u sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ trenutačno izvode radovi od iznimne važnosti za unapređenje sustava odvodnje i vodoopskrbe grada Splita.

Prenosimo ga u cijelosti:

- Poštovani sugrađani,

U sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin“, trenutno se izvode opsežni radovi koji imaju ključnu ulogu u poboljšanju sustava odvodnje i vodoopskrbe grada Splita. Radovi su obuhvaćeni Ugovorom P1, koji nosi naziv „Izgradnja spoja sustava odvodnje južnog sliva grada Splita na UPOV (uređaj za pročišćavanje otpadnih voda) Stupe i dogradnja podmorskog ispusta Stobreč.

Obavještavamo vas da su radovi na lokaciji šetnice Duilovo-Stobreč u punom jeku. Primijećeno je da pojedini građani koriste područje gradilišta kao prečac ili prostor za šetnju kućnih ljubimaca, čime izravno ugrožavaju vlastitu sigurnost i ometaju radne procese.

Naglašavamo da je gradilište opasno područje na kojem se nalaze:

duboki iskopi i nestabilne površine,

teška mehanizacija u pokretu,

materijali oštrih rubova i instalacije pod naponom.

Sukladno Zakonu o zaštiti na radu i Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima, pristup neovlaštenim osobama je strogo zabranjen.

Molimo vas da se radi vlastite sigurnosti pridržavate postavljenih oznaka upozorenja i koristite isključivo označene obilazne pravce. Roditelje posebno molimo da obrate pozornost na djecu i objasne im opasnosti ulaska u ograđenu zonu.

Neovlaštenim ulaskom na područje gradilišta stvara se šteta na izvedenim radovima kao što je prikazano na sljedećim fotografijama.

Zahvaljujemo na razumijevanju i suradnji u cilju očuvanja sigurnosti svih nas.

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin_Faza 2“ investicija je ukupne i vrijednosti 321.282.030,49 eura. Dio prihvatljivih troškova uz iznosu od 68,01 % financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda (KF), a preostali dio od 31,29 % sufinancirat će se nacionalnim sredstvima, u što su uključena i sredstva Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.