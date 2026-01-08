Hoćemo li ovo ljeto šetnicom od Duilova do Stobreča? Pogledajte u kojoj su fazi radovi

Građani Splita najkasnije do ljeta ove godine trebali bi dobiti sasvim novu šetnicu, onu na potezu Duilovo - Stobreč. Na toj lokaciji radovi traju već neko vrijeme, a čini se da im se nazire kraj.

Projekt šetnice Duilovo-Stobreč koji se provodi u sklopu „Projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin – Faza 2“ jedan je od najznačajnijih splitskih infrastrukturnih projekata.

„Projekt poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 321.282.030,49 eura. Dio prihvatljivih troškova u iznosu od 68,01 posto financira se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda (KF), a preostali dio od 31,29 posto sufinanciran je nacionalnim sredstvima, u što su uključena i sredstva Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split. Uređenje šetnice u cjelokupnoj dužini nasipa i uređenje plaže u vrijednosti 1,626 milijuna eura financira Grad Split.

Kako šetnica izgleda danas, pogledajte u galeriji našeg Igora Jakšića.