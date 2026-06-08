Tlo se silovito zatreslo! Snažan potres pogodio Filipine, epicentar nadomak naseljenih područja

Snažan potres magnitude 5,7 prema Richteru pogodio je u ponedjeljak područje otočja Sangihe u Indoneziji, izvijestile su seizmološke službe.

Potres se dogodio u 04:46 sati po UTC-u, odnosno u 12:46 sati po lokalnom vremenu, a epicentar je lociran na koordinatama 4,979 stupnjeva sjeverne geografske širine i 125,215 stupnjeva istočne geografske dužine. Hipocentar je zabilježen na dubini od 35 kilometara.

Prema dostupnim podacima, epicentar se nalazio oko 126 kilometara južno-jugoistočno od grada General Santos na Filipinima, koji ima oko 679.000 stanovnika, te 55 kilometara južno-jugozapadno od mjesta Sarangani na jugu Filipina.

Otočje Sangihe nalazi se u seizmički vrlo aktivnom području takozvanog Pacifičkog vatrenog prstena, gdje su potresi i vulkanske aktivnosti česta pojava zbog sudaranja nekoliko velikih tektonskih ploča.