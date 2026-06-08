Ovo voće i povrće uvijek trebate držati u hladnjaku

Iako se može činiti praktičnim neke namirnice držati na kuhinjskom pultu, preporuke za pravilno čuvanje hrane ističu da postoje tri vrste koje bi bez iznimke trebale biti u hladnjaku kako bi se spriječilo njihovo kvarenje. To su gljive, bobičasto voće i lisnato povrće, piše EatingWell. O tome što treba, a što ne treba ići u hladnjak pojasnila je Emilie Symons, kuharica i instruktorica kulinarskih vještina s Instituta za kulinarsko obrazovanje.

Gljive

Symons uvijek stavlja gljive u hladnjak "jer inače postanu sluzave i brzo se pokvare". Zbog svoje osjetljive strukture, gljive su sklone brzom propadanju ako se s njima ne postupa pravilno. "Kako bi se upila suvišna vlaga i spriječila kondenzacija, koja ubrzava kvarenje, gljive je najbolje držati u papirnatoj vrećici", savjetuje ona, prenosi Index.

Bobičasto voće

"Bobičasto voće uvijek, ali baš uvijek držite u hladnjaku", ističe Symons. "Njihova tanka kožica ne pruža veliku zaštitu pa se brzo zgnječe ako su izložene toplini, suncu ili bilo kakvom pritisku". Bobičasto voće u hladnjaku može ostati svježe oko pet dana, a najbolje ga je čuvati u jednom sloju kako bi se izbjeglo gnječenje i širenje plijesni. Preporučuje se samo ih lagano pokriti.

Lisnato povrće

Bilo da se radi o salati poput matovilca i špinata ili o vezici kelja, "lisnato povrće uvijek držite u hladnjaku kako bi ostalo svježe i ne bi uvenulo", kaže Symons. No, čak i u hladnjaku može doći do propadanja ako se ne iskoristi dovoljno brzo. Stoga je ključno pravilno ga pohraniti. Symons preporučuje izbjegavanje najhladnijih dijelova hladnjaka: "Ako se smrznu, izgubit će hrskavost".

Ladica za povrće, ako je dostupna, može pomoći u regulaciji temperature i vlažnosti. Kako bi lisnato povrće što dulje ostalo svježe, čuvajte ga u posudama koje mu omogućuju da diše, a ne u zatvorenim plastičnim vrećicama.

Ostalo povrće i začinsko bilje

Većina povrća dulje će ostati svježa u hladnjaku. "Začinsko bilje, mrkva, brokula i drugo povrće trebaju vlagu kako bi ostali hrskavi, pa ih je najbolje držati u zatvorenom prostoru poput ladice za povrće", objašnjava Symons.

Povrće je dobro držati odvojeno od voća. Mrkve su prilično izdržljive, dok povrće poput brokule i cvjetače zahtijeva malo više pažnje. Potrebna im je cirkulacija zraka kako ne bi postale sluzave, ali ne toliko da se isuše.

Namirnice koje mogu i u hladnjak i izvan njega

Postoji nekoliko vrsta namirnica koje mogu ostati svježe i u hladnjaku i na sobnoj temperaturi, ali pod određenim uvjetima. "Jabuke, rajčice, avokado, banane i kruške ispuštaju plin etilen koji ubrzava njihovo dozrijevanje i truljenje", kaže Symons. Kako bi što dulje ostale svježe, "nemojte ih držati u vrećici ili zatvorenom prostoru.

Što se više plina zadrži oko njih, to će brže omekšati". Jabuke se mogu odmah staviti u hladnjak. Kruške i avokado trebaju prvo dozrijeti na sobnoj temperaturi, a zatim se mogu premjestiti u hladnjak. Rajčice imaju najbolji okus ako se drže na sobnoj temperaturi, no stavljanjem u hladnjak možete usporiti njihovo daljnje dozrijevanje.

Što ostaviti na sobnoj temperaturi

"Gotovo sve stavljam u hladnjak, osim luka, češnjaka, krumpira, đumbira i zimskih tikvi", kaže Symons. "Ove vrste povrća su otpornije i imaju deblju, zaštitnu koru, pa se mogu dulje čuvati na sobnoj temperaturi".

Kako bi im se dodatno produžio vijek trajanja, Symons savjetuje da se krumpir čuva na tamnom mjestu, poput ormarića. Također preporučuje odvojeno skladištenje luka i krumpira jer njihova međusobna izmjena plinova i vlage uzrokuje brže klijanje i truljenje.