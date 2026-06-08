Policija u Dalmaciji iz prometa isključila 81 vozača, donosimo detalje

Prema statističkim pokazateljima za razdoblje od 1. do 7. lipnja na području Šibensko-kninske županije zabilježeno je ukupno 25 prometnih nesreća, od čega je šest s ozlijeđenim osobama, a 19 s materijalnom štetom. U nesrećama je jedna osoba teže, a pet osoba lakše ozlijeđeno.

Najveći broj nesreća zabilježen je na području Šibenika, gdje se dogodilo 23 prometne nesreće (šest s ozlijeđenima i 17 s materijalnom štetom). Na području Knina i Drniša dogodila se po jedna prometna nesreća s materijalnom štetom.

Analizom uzroka utvrđeno je da je najčešći faktor neprilagođena brzina kretanja vozila (22 slučaja), dok je u tri slučaja uzrok bilo nepoštivanje prednosti prolaska.

Prometne nesreće najčešće su se događale u razdoblju od 08:00 do 10:00 sati te od 10:00 do 15:00 sati (po 10 nesreća), dok je između 12:00 i 14:00 sati zabilježeno pet nesreća. Promatrano po danima, najviše nesreća dogodilo se u ponedjeljak i utorak (po 10), a zatim u subotu (5).

Tijekom istog razdoblja policija je poduzela ukupno 450 mjera protiv počinitelja prometnih prekršaja. Najviše se odnosilo na nepropisnu brzinu (320), nekorištenje sigurnosnog pojasa (60), vožnju u zabranjenom smjeru (25), nepropisno uključivanje i isključivanje iz prometa (40), vožnju pod utjecajem alkohola (25) te tehničku neispravnost vozila (8).

Iz prometa je isključen 81 vozač i 25 vozila.