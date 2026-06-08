Policija u Dalmaciji istražuje val kriminala: U samo par dana niz krađa i razbijanja, štete idu u tisuće eura

Tijekom proteklog vikenda na području Šibensko-kninske županije zabilježeno je više kaznenih djela imovinskog kriminaliteta, među kojima su tri krađe, jedna teška krađa te tri oštećenja tuđe stvari.

U Nacionalnom parku Krka 4. lipnja nepoznati počinitelj je 75-godišnjem državljaninu Njemačke iz torbice otuđio novčanik s dokumentima, bankovnim karticama i novcem. Istoga dana u parku je na isti način oštećena i 55-godišnja državljanka Njemačke.

Dana 5. lipnja u Murteru je nepoznati počinitelj oštetio osobni automobil u vlasništvu 40-godišnjakinje, pri čemu je nastala materijalna šteta u iznosu od oko 3.000 eura.

Istoga dana u Šibeniku su zabilježena još tri slučaja oštećenja i krađe. Nepoznati počinitelj oštetio je vrata obiteljske kuće u vlasništvu 72-godišnjaka, čime je pričinjena šteta od oko 500 eura, dok je na osobnom automobilu 19-godišnjaka nastala šteta od oko 700 eura. Također je iz kuće 28-godišnjaka otuđeno više osobnih predmeta.

U razdoblju od 1. do 6. lipnja u Kninu je nepoznati počinitelj provalio u osobni automobil 32-godišnjaka te otuđio alat, čime je nastala šteta od oko 300 eura.

Protiv nepoznatih počinitelja bit će podnesene kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, a policija provodi izvide radi njihovog otkrivanja.