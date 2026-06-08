Vozač (42) završio na splitskim Bilicama! Nije bio samo pijan i odbio test na droge, otkriveno još prekršaja....

Policijski službenici Policijske postaje Omiš su 4. lipnja 2026. godine oko 20.05 sati u Omišu zaustavili 42-godišnjeg vozača osobnog automobila BiH registarskih oznaka. Provedenim postupanjem utvrđeno je da je upravljao vozilom iako mu je na snazi bila zabrana korištenja vozačke dozvole Europskog gospodarskog prostora ili inozemne vozačke dozvole na području Republike Hrvatske, da se odbio podvrgnuti ispitivanju na prisutnost droga u organizmu te da je vozio pod utjecajem alkohola od 1,0 g/kg. Od njega je privremeno oduzeto i vozilo kojim je upravljao.

U optužnom prijedlogu policija je zatražila da mu se zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja odredi zadržavanje, da ga se proglasi krivim i kazni kaznom zatvora u trajanju do 60 dana, da mu se izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije, odnosno zabrane korištenja vozačke dozvole Europskog gospodarskog prostora ili inozemne vozačke dozvole u Republici Hrvatskoj u trajanju od 12 mjeseci, te da mu se oduzme trajno osobni automobil. Policija je takav prijedlog obrazložila njegovom ranijom pravomoćnom kažnjavanošću zbog odbijanja testiranja na droge, vožnje pod utjecajem alkohola i upravljanja vozilom unatoč zabrani.

Općinski prekršajni sud u Splitu je odredio zadržavanje u trajanju 9 dana, nakon čega je predan u zatvor, a konačna odluka će biti donesena naknadno.

U obrazloženju odluke sud je naveo da, s obzirom na težinu prekršaja za koje se tereti i njegovu raniju prekršajnu osuđivanost, postoje osobite okolnosti koje opravdavaju bojazan da će ponoviti prekršaje.

Sud je posebno istaknuo da je riječ o osobi koja manifestira posebnu upornost u protupravnom ponašanju i da se u ovom postupku tereti za neke od najtežih prometnih prekršaja.