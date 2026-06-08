Jurnjava splitskim prometnica: Bježao od policije pa uhvaćen pijan i drogiran

Policijski službenici su 7. lipnja 2026. godine oko 2.30 sati u Splitu, u Ulici Domovinskog rata, zaustavljali osobno vozilo čiji se vozač nije prethodno zaustavio na naredbe policijskih službenika izražene pomoću zvučnih i svjetlosnih signala. Daljnjim postupanjem utvrđeno je da je vozilom upravljao 51-godišnjak.

Provedenim nadzorom utvrđeno je da je upravljao vozilom pod utjecajem droga, jer je preliminarnim testiranjem utvrđena prisutnost THC-a i metamfetamina u organizmu, nakon čega je odbio vađenje krvi i urina. Također je utvrđeno da je upravljao vozilom za vrijeme dok mu je na snazi mjera opreza zabrane upravljanja motornim vozilom bilo koje kategorije. Uhićen je i u žurnom postupku doveden nadležnom sudu.

U optužnom prijedlogu policija je zatražila da mu se zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja odredi zadržavanje te da ga se proglasi krivim i kazni kaznom zatvora u trajanju od 60 dana s obzirom da se radi o osobi koju je policija i ranije procesuirala zbog teških kaznenih djela i prekršaja.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 14 dana nakon čega je predan u zatvor, a odluka o kazni za počinjenje prekršaje biti će uskoro.