"Bila je siva, na njezinu licu i vratu nije bila svježa krv...": Djelatnik Hitne opisao trenutak dolaska u stan i prizor koji su zatekli kobne noći

Na osječkom sudu nastavljeno je suđenje bivšem policajcu Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo studentice Mihaele Berak u rujnu 2023. u Osijek

Sud je prihvatio prijedlog obrane da se kao svjedoci pozovu djelatnici hitne službe koji su prvi stigli na mjesto kobnog događaja u Smažilovu stanu. Od tri pozvana djelatnika danas su svjedočila njih dvojica.

Djelatnik Hitne medicinske pomoći, medicinski tehničar Luka Novaković, pozvan je kako bi svjedočio o psihofizičkom stanju okrivljenika nakon počinjenja kaznenog djela.

Novaković je rekao kako su dobili dojavu o pokušaju suicida ženske osobe koja si je pucala pištoljem u glavu.

"Smažil nije bio uznemiren kad nas je čekao pred zgradom, bio je miran. Rekao je da je bio u kupaonici kad se upucala", svjedočio je Novaković, piše Dnevnik.hr.

"Na stoliću je bio pištolj iz kojeg je bio izvađen okvir za streljivo"

"Kad smo ušli u stan, Mihaela je sjedila na kauču, desna strana glave i vrata bile su u zgrušanoj krvi, ranu nismo vidjeli. Na stoliću je bio pištolj iz kojeg je bio izvađen okvir za streljivo, koje se nalazilo pored pištolja, s tim što je zatvarač pištolja bio u zadnjem položaju", rekao je djelatnik Hitne te je dodao kako su na stoliću bili i boca vina i dvije čaše.

Smažil ih je dočekao pred zgradom, a kad su stigli, pitali su ga je li živa. Smažil je odgovorio: "Da. Ne. Ne znam."

Novaković je istaknuo kako je Smažilovo ponašanje odudaralo od uobičajenih obrazaca ponašanja u njihovim sličnim intervencijama.

"Inače kad dođemo na intervenciju, ljudi nas požuruju, traže brzu intervenciju, međutim u konkretnom slučaju optuženik nije postupao na takav način", ispričao je djelatnik Hitne, koji taj posao obavlja od 2005. godine.

Zatim je svjedočio Tomislav Ujević, medicinski tehničar Zavoda za hitnu medicinu OBŽ-a, koji je ponovio kako su dobili dojavu da je osoba navodno počinila samoubojstvo pištoljem.

"Kad smo ušli u stan, doktor je utvrdio smrt"

"Optuženik nas je dočekao, sproveo do stana u kojem se nalazila osoba koja je nažalost umrla", rekao je Ujević. U stan su išli stepenicama, a optuženik je bio uznemiren.

"Kad smo ušli u stan, doktor je utvrdio smrt. Optuženik je hodao hodnikom, držao se za glavu, imao je mimiku zgrčenog lica, vidjelo se da mu nije svejedno", rekao je Ujević.

Potvrdio je da je Mihaela sjedila, a da je pištolj bio ispred nje na stolu, piše Dnevnik.hr.

"Osoba je bila siva, na njezinu licu i vratu nije bila svježa krv, nije bila crvenkaste boje. Krv je bila niz vrat, nije bila svježa, bila je odstajala", svjedočio je Ujević.

Djelatnici Hitne pitali su Smažila što se dogodilo. Rekao je da je pokazivao pištolj, odložio ga sa strane, otišao na WC i čuo pucanj te da se ženska osoba upucala. "Na pitanje je li došlo do svađe, rekao je da nije."

Liječnik koji je konstatirao Mihaelinu smrt danas nije bio na suđenju, a izostanak je opravdao drugim obvezama te će svjedočiti na idućem ročištu.

Ponovljeno suđenje

Prošlogodišnjom presudom osječkog Županijskog suda Smažil je proglašen krivim za ubojstvo te osuđen na 18 godina zatvora, ali je Visoki kazneni sud (VKS) u veljači 2026. godine ukinuo presudu i vratio predmet prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje i odlučivanje.

Na početku ponovljenog suđenja u ožujku 2026. Smažil je izjavio da se smatra krivim, ali ne za kazneno djelo za koje ga se tereti, te je porekao da je imao namjeru počiniti ubojstvo, piše Dnevnik.hr.

Optužnica tereti Smažila da je 20. rujna 2023. oko 22 sata, u svom stanu u Osijeku, u nakani da usmrti 21-godišnju djevojku s kojom je bio u vezi, iz službenog pištolja marke HS-9 ispalio hitac u glavu Mihaele Berak. Tako joj je zadao prostrijelnu ozljedu glave i vrata, s razdorom glavne vratne arterije, uslijed koje je umrla na mjestu zločina.