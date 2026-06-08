Dvostruka bronca za splitski Marjan u Nürnbergu: Šapina i Matić na postolju President Cupa

Na President cupu održanom u Njemačkoj u Nurnbergu brončana odličja osvojili su Ivan Šapina i Magdalena Matić, oboje u teškim kategorijama i oboje članovi splitskog Marjana. President cup je najjači turnir u Europi u ovoj godini s više od dvije tisuće sportaša i boduje se u borbi za plasman na olimpijske igre u Los Angelesu.

Magdalena Matić je u kategoriji plus 73 kg u prvom kolu pobijedila Mariu Gonzalez, a u drugom kolu bila bolja od Noor Nazar Mohammed da bi je u polufinalu zaustavila Španjolka Tania Castineira.

Olimpijac Ivan Šapina je u prvom kolu bio bolji od Izraelca Ilie Rudermana dok je u četvrtfinalu slavio protiv Bjelorusa Artsioma Plonisa. U polufinalu je i njega kao i Magdalenu zaustavio Španjolac Sergio Amoedo Troitino.