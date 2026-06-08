PRATITE UŽIVO Ružica Jakšić (SDP) prozvala županijsku vlast: 'Zaostajemo po BDP-u i za Ličko-senjskom, sve se svodi na turizam'

U tijeku je 9. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije koja je počela u 9 sati na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu.

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10:10 - Krenulo je s aktualnim satom gdje je dosta zainteresiranih za raspravu stiglo iz redova HDZ-a. Najbliže pravoj raspravi se pak stigla Ružica Jakšić (SDP) iz Trogira, koja je de facto prozvala vlast za loše upravljanje Županijom, prvenstveno gospodarstvom.

-Vidimo ovih dana da u našoj županiji BDP po stanovniku iznosi 20,526 eura. Nekad smo bili lider, nekad smo bili odmah iza grada Zagreba, sada su nas pretekle županije Zagrebačka, Ličko-senjska, Koprivničko-križevačka, još poneka, a i Šibensko-kninska nas prestiže... Koje je konkretne mjere Županija poduzela kako bi manje ovisili o turizmu, a više stvorili cjelogodišnje poslove. Ako smo sve sveli na turizam, onda radimo pogrešno. Turizam uništava ovu županiju, nismo spremni na to, uništava našu prirodu, more… - jasna je bila Jakšić.

-Statistika je jako varljiva, nabrojili ste županije koje imaju 40-50-60-70 tisuća stanovnika, za razliku od nas gdje ima preko 400 tisuća. Pitam vas i svakog građanina, gdje bi radije živio? Taj dojam je puno važniji od te statistike. Što se tiče turizma slažem se, to je jedna od plahijih grana, svaki poremećaj je može uzdrmati, no takav je naš geografski položaj, to mora biti naša najvažnija grana, to je činjenica tržišta. Inače, otvaramo Start-upove, projekt Digitalna Dalmacija, potičemo malo i srednje gospodarstvo, poduzetništvo, žene poduzetnice… - nabrojao je župan, dodajući kako nije za nekadašnje mastodonte.

-Jugovinil, Željezara, nisam za to! Uništena je Kalifornija Hrvatske, najplodnije polje. A što se tiče iseljavanja, to nije istina da se obitelji iseljavaju iz SD Županije! Dapače, neke sredine poput Sinja imaju i prirodni prirast stanovništva.

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09: 45 - Započela je 9. sjednica u ovom sazivu Županijske skupštine, dnevni red ima preko 50 točaka, a najvažnija je rebalans proračuna. Naviše naravno, potrošit će se u ovoj godini koji milijunčić više nego li je bilo planirano… Za početak će raspravljati 35 vijećnica i vijećnika (od 47 koliko broji ovo predstavničko tijelo), taj broj zna varirati tijekom sjednice, bitno je samo da postoji kvorum. Mora se reći kako većina tog ‘manjka’ vijećnika dolazi na strani opozicije, vlast je kompaktna. A I sama sjednica bi mogla trajati nešto kraće nego inače, jer je odsutan vijećnik Centra Bojan Ivošević, u Kini je javnim poslom.

Put je iskoristio, ispravimo jednu sitnu faktografsku grešku, kako bi se osvježio omiljenom Pepsi Twist, jer tu varijantu je teško naći u Hrvatskoj. Kako bilo, rasprave će sigurno izgubiti na (medijskoj) atraktivnosti, makar će se vjerojatno nešto dobiti na konkretnosti i brzini.

Najavio je ukratko plan današnjeg rada župan Blaženko Boban, koji je naglasio kako godinama Županija ima rebalans, a ne debalans, što je rezultat pomalo konzervativnog planiranja. Otklonio je bilo kakve priče o povećanju zaposlenih…

-Ljudi zaboravljaju kako smo dobili jako puno aktivnosti s nacionalne razine, prvo je bila državna uprava a onda upravljanje nekretninama, upravljanje socijalnom skrbi, a onda i upravljanje ovog dijela vezanog za pomorstvo… Sve to netko treba odraditi, a ja sam na neki način sretan tom decentralizacijom sustava. - kazao je između ostalog župan Boban.