Tragične vijesti iz Kosova, mladi nogometaš i reprezentativac preminuo nakon teške prometne nesreće

Mladi nogometaš albanskog Elbasanija i kosovski reprezentativac, 22-godišnji Fatjon Bunjaku, tragično je izgubio život u stravičnoj prometnoj nesreći koja se rano jutros dogodila na magistrali između Kosovske Mitrovice i Vučitrna.

Automobil se prevrnuo

Prema navodima albanskih medija, ova se teška nesreća dogodila u noćnim satima, točnije pedeset i pet minuta nakon ponoći u nedjelju, u blizini sela Novo Selo Madžunsko. Zbog iznimne siline udarca, automobil u kojem su se nalazili putnici prevrnuo se, pri čemu su još dvije osobe zadobile teške tjelesne ozljede.

Unatoč brzoj reakciji medicinskog tima koji je zbrinuo stradale, nesretni je Bunjaku zbog težine ozljeda preminuo u bolnici. Nadležno je tužiteljstvo odmah pokrenulo istragu kako bi se rasvijetlile sve pojedinosti i utvrdili točni uzroci ove velike tragedije.

Od mladog se sportaša dirljivom porukom oprostio i njegov matični klub Elbasani. Vodstvo kluba ujedno je uputilo poziv svim navijačima da se večeras okupe kako bi zajednički odali počast stradalom nogometašu.

“S dubokom boli primili smo vijest o smrti našeg igrača, Fatjona Bunjakua. Danas je velika obitelj našeg kluba izgubila ne samo igrača, već i čovjeka koji je s ponosom nosio klupske boje i utkao svoj doprinos u našu povijest. Njegova predanost i strast prema nogometu zauvijek će ostati dio našeg identiteta.

U ovim teškim trenucima, naše su misli i molitve uz obitelj Bunjaku, prijatelje i sve one koji su imali sreću poznavati i voljeti Fatjona. AF Elbasani izražava najiskreniju sućut obitelji Bunjaku, kao i cijeloj sportskoj zajednici koja je danas izgubila jednog od svojih ljudi. Fatjon neće biti zaboravljen”, stoji u Elbasanijevoj objavi.

Bunjaku je jedno vrijeme igrao i u Hrvatskoj, točnije u Zmaju iz Makarske. Igrao je svekupuno 19 utakmica, zabio je deset golova te je makarski klub predstavljao na juniorskoj razini, ali i u tadašnjoj 3. HNL – Jug, piše Telegram.