Zatvoren promet na autocesti A4 u oba smjera

Na autocesti A4 Goričan–Zagreb prekinut je promet u oba smjera između čvorova Varaždinske Toplice i Varaždin zbog prometne nesreće na 35. kilometru.

Prema informacijama nadležnih službi, riječ je o nesreći u kojoj je sudjelovalo jedno teretno vozilo, a na mjestu događaja u tijeku je policijski očevid te sanacija kolnika.

Promet je i dalje obustavljen u oba smjera, a vozačima se preporučuje korištenje obilaznih pravaca do završetka intervencije i uspostave redovnog odvijanja prometa.