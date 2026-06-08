Hajdukovi kadeti i juniori osvojili turnir u Italiji: PSG pao na penale, finale završilo uvjerljivim slavljem

Obje Hajdukove selekcije koje su u Italiji sudjelovale na međunarodnom turniru „Torino Metropolitan“ u Split se vraćaju s pobjedničkim peharom.

Kadeti II su imali zahtjevniji put do trofeja, u polufinalu su eliminirali PSG boljim izvođenjem jedanaesteraca, nakon što je u regularnom tijeku utakmica završila rezultatom 1:1. Bio je to jedini pogodak koji su Bijeli primili na turniru. U finalu je momčad trenera Zvonimira Tomića pobijedila Udinese s 3:0.

Juniori su do pobjedničkog trofeja došli bez primljenog pogotka, a momčad trenera Gorana Milovića u finalu je pobijedila sastav Zeta Milano s uvjerljivih 7:0.