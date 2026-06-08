FOTO Na zgradi splitskih fakulteta zavijorio se transparent, evo što poručuje

Na nekoliko zgrada fakulteta u Splitu, točnije na Kampusu ponovno su se pojavili transparenti s porukom “Sloboda Palestini”.

Slične poruke i ranijih su godina bile viđene na pojedinim splitskim fakultetima, uključujući i Filozofski fakultet, gdje su se kroz transparente i natpise izražavali stavovi vezani uz aktualna zbivanja na Bliskom istoku te različite političke i akademske teme.

Što mislite o porukama na splitskim fakultetima? Podržavam. To je sloboda izražavanja

Ne podržavam

Treba ih ukloniti jer narušavaju javni prostor

Ne znam

Za sada nije poznato tko ga je postavio niti kada je točno postavljen.

Podsjetimo, prije dvije godine na zgradi splitskog Filozofskog fakulteta ponovno su osvanuli grafiti i poruke podrške Palestini, a na terenu je intervenirala i policija koja je obavila očevid i izuzela snimke nadzornih kamera.