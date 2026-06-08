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FOTO Na zgradi splitskih fakulteta zavijorio se transparent, evo što poručuje

ANKETA: Što mislite o porukama na splitskim fakultetima?

Na nekoliko zgrada fakulteta u Splitu, točnije na Kampusu ponovno su se pojavili transparenti s porukom “Sloboda Palestini”.

Slične poruke i ranijih su godina bile viđene na pojedinim splitskim fakultetima, uključujući i Filozofski fakultet, gdje su se kroz transparente i natpise izražavali stavovi vezani uz aktualna zbivanja na Bliskom istoku te različite političke i akademske teme.

Što mislite o porukama na splitskim fakultetima?

Za sada nije poznato tko ga je postavio niti kada je točno postavljen.

Podsjetimo, prije dvije godine na zgradi splitskog Filozofskog fakulteta ponovno su osvanuli grafiti i poruke podrške Palestini, a na terenu je intervenirala i policija koja je obavila očevid i izuzela snimke nadzornih kamera.

Vandaliziran splitski fakultet: Policajci su na terenu, ispisani grafiti s porukama podrške za Palestinu

 

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