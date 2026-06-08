Planirate izlet ili kupanje u drugom dijelu tjedna? Ovo je detaljna prognoza za sljedeće dane

Prvi tjedan lipnja donio je povratak temperatura zraka koje su primjerenije dijelu godine, a još pamtimo kišno nevrijeme koje je dijelovima Dalmacije, osobito splitskom području, donijelo iznimno velike količine kiše koje su na nekim područjima čak i značajno premašile oborinski klimatološki prosjek za lipanj.

U novom tjednu neće biti velikih vrućina, naprotiv, njegov drugi dio donosi manje osvježenje i povremene nestabilnosti. Prvi dio će proći u znaku stabilnog vremena uz temperature zraka nešto više od prosjeka za dio godine.

Dok će početkom tjedna na vrijeme dominantno djelovati anticiklona, kasnije će tlak zraka ponešto pasti zbog prodora koji će se s područja Atlantika premjestiti prvo nad srednju Europu, potom nad Balkanski poluotok.

U ponedjeljak i utorak bit će pretežno sunčano i suho. Puhat će većinom slab dnevni vjetar; noću burin, danju maestral. Kasno popodne na moru može biti umjerenog vjetra zapadnih smjerova. Minimalne jutarnje temperature većinom od 13 do 22°C, najviše dnevne od 26 do 31°C.

Srijeda će biti pretežno sunčana. Ujutro i navečer burin, danju će na moru biti jugozapadnjaka, potom i slabog do umjerenog juga. Jutarnje temperature zraka bez veće promjene, najviše dnevne većinom od 27 do 32°C.

U četvrtak će biti nešto promjenjivije, uz povremeno povećanu naoblaku prolazno su mogući uglavnom slabi pljuskovi s grmljavinom. Ujutro i navečer slaba do umjerena bura, podno Velebita u noći i jaka. Danju će vjetar okrenuti na zapadne smjerove. Na sjevernom Jadranu malo hladnije, u Dalmaciji temperature zraka bez veće promjene.

U petak i subotu pretežno ili djelomično sunčano i većinom suho. Popodne će tek ponegdje u Dalmatinskoj zagori moguć slaba i prolazan pljusak s grmljavinom. U petak malo svježije, u subotu ponovno malo toplije.

Prema današnjim prognostičkim materijalima, nedjelja donosi pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu, prolazno i pojačanu buru. Bit će neznatno svježije, najviše dnevne temperature većinom od 24 do 30°C.