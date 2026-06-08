Biste li platili 44 eura za dva sladoleda? Širi se fotografija računa, turisti su u čudu

U blizini rimskog trga Piazza Navona američkom turističkom paru naplaćena su 44 eura za dva sladoleda, što je izazvalo val negodovanja na društvenim mrežama zbog cijena koje mnogi smatraju "turističkom zamkom”.

Dvije čašice sladoleda koje su koštale 44 eura – upravo se to dogodilo američkom turističkom paru 3. lipnja tijekom posjeta Rimu, svega nekoliko metara od Piazze Navone.

O ovom događaju na društvenim je mrežama pisala Nicole Ann s Floride, a njezina je objava brzo privukla pozornost korisnika i potaknula žustru internetsku raspravu o odnosu turizma i transparentnosti cijena u jednom od najposjećenijih dijelova Rima, prenosi euronews.

Nicole je objasnila da su ona i suprug svratili u slastičarnicu i sladoledarnicu „Don Nino” u ulici Via di Tor Millina kako bi naručili dvije čašice sladoleda, svaku s tri okusa. Dok su im pripremali narudžbu, djelatnici su navodno dodali i druge proizvode, uključujući macarone i cannole s pistacijom, a da nije bilo odmah jasno kako se radi o dodatcima koji se posebno naplaćuju. Pravo iznenađenje uslijedilo je pri plaćanju, prenosi N1.

"Mislila sam da su rekli 14 eura”, napisala je Nicole u Facebook grupi koja dijeli savjete za putovanja u Rim, dodajući da je stvarni iznos shvatila tek nakon što je pogledala račun.

Račun koji je objavila na internetu pokazuje da su dvije porcije sladoleda, označene kao „maxi”, koštale po 12 eura. Na to su dodani troškovi šlaga, macarona i cannola s pistacijom, pa je ukupni iznos narastao na 44 eura za narudžbu konzumiranu bez usluge za stolom.

U svojoj objavi turistkinja je iskustvo opisala kao „turističku zamku”. Ipak, odgovarajući na brojne komentare, naglasila je da ne namjerava osporavati naplatu te priznala kako je prije kupnje trebala pažljivije provjeriti cijene. Dodala je i da je putovala po drugim dijelovima Italije, a da se nikada prije nije susrela s tako visokim cijenama sladoleda.

Objava je ubrzo postala viralna i prikupila stotine reakcija. Stotine ljudi komentirale su događaj, koji se proširio internetom i o kojem su izvijestili brojni online mediji.

Mnogi korisnici izrazili su podršku američkom paru, dok su drugi istaknuli da cijene u područjima s najvećom koncentracijom turista mogu biti znatno više nego u drugim dijelovima grada.