Projekt vrijedan više od 300 milijuna eura donosi čisto more i novu šetnicu u Splitu, povezivat će Duilovo i Stobreč

Projekt šetnice Duilovo-Stobreč koji se provodi u sklopu „Projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin – Faza 2“ jedan je od najznačajnijih splitskih infrastrukturnih projekata.

O Projektu poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“, njegovom značaju, te napretku radova na izgradnji šetnice Duilovo-Stobreč, tijekom današnjeg obilaska gradilišta, izjave su dali Miroslav Delić, direktor Vodovoda i kanalizacije, Mladen Mimica, voditelj projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ te Tomislav Šuta, gradonačelnik Grada Splita.

''Nalazimo se na šetnici koja će dati novu vizuru gradu Splitu, dužine 1700 metara. Očekujemo kako će ista bit završena iduće godine u proljeće, najkasnije do lipnja iduće godine. Najveći izazov predstavlja povezivanje Stobreča i same šetnice. Taj dio još nije projektiran i nisu ishođene dozvole, a ja kao gradonačelnik sam pokrenuo cijelu proceduru te očekujem da se što prije ishode dozvole kako bi se, u konačnici, povezala šetnica sa Stobrečom'', kazao je Šuta.

„Projekt poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 321.282.030,49 eura. Dio prihvatljivih troškova uz iznosu od 68,01 % financira se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda (KF), a preostali dio od 31,29 % sufinanciran je nacionalnim sredstvima, u što su uključena i sredstva Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split. Uređenje šetnice u cjelokupnoj dužini nasipa i uređenje plaže u vrijednosti 1,626 milijuna eura financira Grad Split.

Na dionici Duilovo - Stobreč planira se izgradnja obalnog nasipa duljine 1.713 metara sa servisnom prometnicom duž vrha nasipa kako bi se omogućio pristup i održavanje cjevovoda i opreme unutar nasipa. Također će se urediti javna plaža na prvih 120 metara nasipa s objektima za zaštitu od valova.

Prometnica duž nasipa bit će popločana, postavit će se javna rasvjeta, urbana oprema i uređenje krajobraza kako bi se stvorila javna šetnica. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 41.786.485,56 eura bez PDV-a, odnosno 52.233.106,95 eura s PDV-om.

''Osobno me veseli kako ovim projektom dobivamo novi lungo mare, koji će biti dodatna vrijednost za turizam našega grada. Uređenje šetnice u cjelokupnoj dužini nasipa i uređenje plaže u iznosu od 1.6 milijuna eura bez PDV-a predstavljaju tzv. „neprihvatljive troškove“ za EU sufinanciranje u sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin“ te će stoga biti financirani od strane Grada Splita'', pojasnio je Šuta.

Realizacijom ovog Ugovora postići će se pročišćavanje svih otpadnih voda grada Splita na centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, što uključuje i otpadne vode južnog sliva Splita, što uključuje centar grada, Visoku, Mertojak, Žnjan i područje koje gravitira Bačvicama i podmorskom ispustu Katalinića brig. Kao dio ovih radova, planira se izgradnja novog podmorskog ispusta za preljevnih voda izvan uvale Trstenik kako bi se u velikoj mjeri (gotovo potpuno) smanjilo njihovo prelijevanje u potok Trstenik. Podmorski ispust Katalinića brig, kroz koji se danas ispuštaju nedovoljno pročišćene otpadne vode u Brački kanal, u budućnosti će služiti samo za ispuštanje preljevnih oborinskih voda. Istovremeno, izgradnjom nove crpne stanice Duilovo i precrpljivanjem otpadnih voda u pravcu Stupa, bit će ukinut postojeći podmorski ispust nepročišćenih otpadnih voda na području Duilova.

''Radove smo počeli u srpnju prošle godine i kao što kaže gradonačelnik otvaranje šetnice se predviđa na proljeće iduće godine. Radi se o infrastrukturnom nasipu koji sadrži cjevovode za vodu i odvodnju te komunalni dio koji se sastoji od šetnice i ceste na samom nasipu. Ovaj dio šetnice financira Vodovod i kanalizacija, a neprihvatljive troškove osigurava Grad. Tu se radi o hortikulturnom uređenju. Završetkom ovog projekta postići ćemo da se otpadne vode ne ulijevaju u more nego u pročišćivač. Završetkom projekta dobit ćemo čisto more i još jednu šetnicu koja će poboljšati izgled našeg grada'', pojasnio je Delić.