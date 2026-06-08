Miljenik ženske publike oženio dugogodišnju partnericu u tajnosti: Isplivale fotografije i video prvog plesa

Saša Kovačević i njegova dugogodišnja partnerica Zorana Tasovac izrekli su sudbonosno "da" na intimnoj ceremoniji, a sretnu vijest dodatno je uljepšala činjenica da par očekuje prinovu.

Mladenka je zablistala u elegantnoj bijeloj čipkastoj vjenčanici ukrašenoj cvjetnim detaljima, dok se pjevač odlučio za bezvremensko crno odijelo koje je upotpunio bijelim cvijetom na reveru.

Iako su vjenčanje organizirali daleko od očiju javnosti, na društvenim mrežama pojavile su se snimke koje otkrivaju djelić atmosfere. Jedna prikazuje mladence neposredno nakon ceremonije, dok se na drugoj može vidjeti njihov prvi ples, piše Dnevnik.hr.

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Za taj poseban trenutak odabrali su pjesmu Željka Samardžića "U tebe sam zaljubljen", a romantičan ugođaj dodatno su naglasili bijeli cvjetni aranžmani i elegantna dekoracija.

VIDEO pogledajte OVDJE.

Kovačević je i ranije govorio kako priželjkuje skromno i obiteljsko slavlje, bez velikog spektakla, što se ovim vjenčanjem i potvrdilo.