Vraća se popularna ljetna manifestacija u Orebiću: 'Okusi Pelješca' svake srijede do rujna

S dolaskom ljeta u Orebiću ponovno počinje jedna od najprepoznatljivijih ljetnih manifestacija – Okusi Pelješca. Manifestacija se održava od 2014. godine, a ove će se sezone održavati svake srijede od 10. lipnja do 16. rujna.

Okusi Pelješca tijekom godina postali su nezaobilazan dio ljetne ponude destinacije, okupljajući goste i lokalno stanovništvo uz glazbu uživo, lokalne proizvode i ugodnu mediteransku atmosferu. U manifestaciji tradicionalno sudjeluju lokalni vinari i OPG-ovi koji predstavljaju vina, likere, džemove i druge domaće proizvode, dok Liga protiv raka priprema slatke i slane delicije, pri čemu je sav prihod namijenjen humanitarnim aktivnostima.

Ovogodišnje izdanje donosi i novost. Četiri događanja održat će se pod nazivom Okusi Pelješca / Ribarske večeri, gdje će biti dodatna ponuda pečenih srdela. Dvije Ribarske večeri održat će se na novim lokacijama – u Lovištu 22. srpnja uz nastup Giuliana i benda Diktatori te u Trsteniku 29. srpnja uz nastup Grupe Viva.

Za glazbeni program tijekom ljeta bit će zaduženi bend Gramophonix, poznat po kombinaciji domaćih i stranih hitova, kao i Grupa Marinero i Naro, koji njeguju tradicionalni dalmatinski glazbeni izričaj uz harmoniku, gitaru i dalmatinsku pjesmu.

Okusi Pelješca iz godine u godinu potvrđuju status jednog od najposjećenijih ljetnih događanja na Pelješcu, spajajući lokalnu gastronomiju, vrhunska vina, glazbu i humanitarni karakter u jedinstven doživljaj za sve posjetitelje.

Od ovog tjedna počinje i program Zvuci Dalmacije, koji će tijekom ljeta svake nedjelje donositi večeri tradicionalne dalmatinske pjesme. Tijekom sezone izmjenjivat će se Klapa Nava i Klapa Geta, a program otvara Klapa Nava nastupom u crkvi Nuncijata u Orebiću, u nedjelju u 20:00 sati.

Ako volite klapsku pjesmu i ugodnu ljetnu atmosferu, ovo je lijepa prilika za uživanje u autentičnim dalmatinskim glazbenim večerima.