Vozač napravio "rutu kaosa" po gradskim ulicama: Vozio u krivom smjeru pa pokosio sve pred sobom

Vozač (71) počinio je pravi kaos u prometu u subotu prijepodne u Osijeku.

Kako u nedjelju javlja policija, on se kretao Strossmayerovom te je na križanju s Ljudevita Posavskoga prilikom skretanja desno prešao na lijevi trak i udario u vozilo iz suprotnog smjera kojim je upravljala 33-godišnja vozačica.

Nakon toga, zbrisao je s mjesta nesreće te dolaskom do križanja s Kozjačkom prilikom skretanja lijevo ponovno je prešao na bankinu, udario u prometni znak i u nastavku i u desnu bočnu stranu parkiranog teretnog automobila.

Opet je pobjegao i skrenuo u Čvrsničku ulicu. Dolaskom do križanja s Kalničkom izletio je na nogostup i vozilom udario u zid i ulazna vrata pekarnice. U prometnim nesrećama nastala je ukupna materijalna šteta oko 4500 eura.

Vozač je lakše ozlijeđen te su mu izuzeti krvi i urin radi analize na alkohol i zadržan je u bolnici, javlja Danica.hr.