"Danas je teško bilo što dugoročno planirati, zato...": Silvia Dvornik otkrila što joj se sve događa u životu

Nakon godina provedenih na glazbenoj sceni kao dio različitih projekata i prepoznatljiv prateći vokal, Silvia Dvornik publici se predstavlja u potpuno novom, osobnijem izdanju. Njezin prvi samostalni singl 'Znan da te volin' već na prvo slušanje osvojio je publiku toplinom, emocijom i mediteranskim duhom koji nosi u svakoj noti.

U iskrenom razgovoru Silvia otkriva kako je nastala pjesma, zašto ju je posebno dirnula, koliko su Split i Dalmacija utkali inspiraciju u njezinu glazbu te kako izgleda spoj ljubavi i glazbe uz zajedničke nastupe s partnerom, glazbenikom Markom Pecotićem Pecom, piše Story.

Upitana o prvim reakcijama o novoj pjesmi, Silvia odgovara:

Prve reakcije su iznad svih očekivanja. Ljudi su već na prvo slušanje reagirali jako emotivno i mnoge je pjesma vratila u neka lipa, davna vremena. Baš mi je drago što je probudila taj val nostalgije i toplih emocija jer mislim da nam danas svima nedostaje upravo takvih iskrenih osjećaja kroz glazbu.

Novinarka Story.hr ju je pitala je li ona pronašla ovu pjesmu ili je pjesma na neki način pronašla nju.

Ona je odgovorila da smatra kako su oba odgovora točna. Istaknula je da je pjesmu sama pronašla, ali da istovremeno ima osjećaj kao da je i ona pronašla nju. Dodala je kako se ponekad dogodi poseban trenutak kada se emocija, tekst i melodija spoje s čovjekom na dubljoj razini. U ovoj pjesmi, kaže, osjetila je baš taj spoj te vjeruje da publika prepoznaje iskrenu emociju.

O trenutku presudnom za odlazak u solo karijeru, Silvia otkriva:

- Ne bih rekla da je riječ o klasičnoj solo karijeri, više o jednom glazbenom iskoraku iz sjene pratećih vokala i želji da i ja pokažem dio sebe publici. Ovo je za mene prije svega prilika da se glazbeno ogolim, prenesem emociju i ispričam svoju priču na osobniji način. A što će budućnost donijeti, vidjet ćemo. Zasad samo uživam u ovom trenutku i svemu što se događa - rekla je za Story.

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