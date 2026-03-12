Uginula ženka dupina koja je nedavno izgubila mladunče u Jadru

Društvenim mrežama i Whatsapp grupama kruže fotografije mrtvog dupina, a kako doznaje Dalmacija Danas riječ je o ženki koja se nedavno okotila u Jadru.

Informaciju nam je potvrdio Petar Ugarković, poznati stručnjak za morski svijet zaposlen na Institutu za oceanografiju u Splitu.

Kako navodi Ugarković, detalji uginuća će uskoro biti poznati, a stručnjaci su uzeli uzorke leša.

Inače, riječ je o ženki dupina koja je prije nekoliko tjedana došla u rijeku Jadro kako bi se okotila, a njezino mladunče je potom uginulo. Ženka je uginula nedavno i da se leš mrtve životinje nasukao uz obalu.