Ženka dupina u Jadru izgubila mladunče: Porod je trajao predugo

Ženka dobrog dupina poznata kao Skalina, koja je posljednjih dana zabilježena u rijeci Jadro, nažalost je izgubila mladunče. Prema dostupnim informacijama, porod je trajao predugo i nije završio uspješno.

Jedinka vrste dobri dupin (Tursiops truncatus) proteklih je dana privukla veliku pozornost javnosti nakon što je uplivala u slatkovodni sustav rijeke Jadro, najvjerojatnije zabunom.

Jutros su građani kod mosta za Meterize ponovno snimili dupina, a prizori su izazvali dodatnu zabrinutost. Na snimci nastaloj oko 8 sati uočeno je ponašanje koje su neki protumačili kao pokušaj okota, a prema zapažanjima očevidaca, životinja je nosila mlado.

Podsjetimo, iz Javne ustanove More i krš ranije su izvijestili da je riječ o jedinki dobrog dupina koja se našla u rijeci Jadro, što je neuobičajeno jer je riječ o morskoj vrsti.

Daljnje informacije o stanju ženke i eventualnim mjerama koje će se poduzeti očekuju se od nadležnih institucija.