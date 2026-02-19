VIDEO Ženka dupina u Jadru oplakuje mrtvo mladunče, snimka slama srca

Ženka dobrog dupina Skalina, koja je proteklih dana boravila u rijeci Jadro, izgubila je mladunče, a snimke nastale nakon poroda dodatno su potresle javnost.

Na videozapisu koji smo dobili vidi se kako dupin u vodi uz sebe zadržava beživotno mladunče, povremeno ga podižući prema površini. Takvo ponašanje stručnjaci opisuju kao pokušaj održavanja mladunca na površini, što je kod dupina česta reakcija nakon uginuća mladunčeta.

Prema dostupnim informacijama, porod je trajao predugo i nije završio uspješno. Skalina je posljednjih dana bila zabilježena u slatkovodnom sustavu rijeke Jadro, gdje je najvjerojatnije uplivala zabunom.

Stručnjaci ističu kako su ovakve situacije iznimno stresne za životinju te pozivaju građane da zadrže distancu i ne pokušavaju se približavati dupinu, kako bi joj omogućili mir.

Daljnje informacije o stanju ženke i mogućim mjerama očekuju se od nadležnih institucija.